Finanzen

Anleihemarkt mit Warnsignal: Ist die Ära des billigen Geldes vorbei?

Nicht nur KI-Aktien bewegen die Finanzmärkte. Immer stärker rückt der Anleihemarkt in den Mittelpunkt, da langfristige Zinsen weltweit steigen. Für Staaten, Unternehmen und Haushalte wird Schuldenmachen teurer, und die Frage lautet, ob die Zeit des fast kostenlosen Geldes endgültig vorbei ist.
Autor
avtor
Jānis Šķupelis
30.08.2026 16:00
Lesezeit: 8 min
Anleihemarkt mit Warnsignal: Ist die Ära des billigen Geldes vorbei?
Langfristig werden die Zinsen wieder steigen. (Bild: Marijan Murat/iStock) Foto: Marijan Murat

Im Folgenden:

  • Warum die Ära des billigen Geldes durch weltweit steigende langfristige Zinsen endet.
  • Wie der immense Kapitalbedarf für künstliche Intelligenz die globalen Anleiherenditen nach oben treibt.
  • Weshalb steigende Zinsen die hochverschuldeten Staaten vor massive finanzielle Probleme stellen.

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Jānis Šķupelis
Jānis Šķupelis schreibt für Investoru Klubs, das lettische Investmentmedium und Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Seine Beiträge beschäftigen sich vor allem mit Aktienmärkten, Rohstoffen, Zentralbanken, Anlegerpsychologie und langfristigen Investmenttrends.
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