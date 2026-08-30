Finanzen

Anleihemarkt mit Warnsignal: Ist die Ära des billigen Geldes vorbei?

Nicht nur KI-Aktien bewegen die Finanzmärkte. Immer stärker rückt der Anleihemarkt in den Mittelpunkt, da langfristige Zinsen weltweit steigen. Für Staaten, Unternehmen und Haushalte wird Schuldenmachen teurer, und die Frage lautet, ob die Zeit des fast kostenlosen Geldes endgültig vorbei ist.