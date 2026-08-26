Nvidia-Aktie vor Zahlen: Chipgigant mit bislang größten Ergebnistest – so kann Nvidia ihn bestehen

Nvidia-Aktie aktuell im Fokus der Investoren: Welchen Einfluss die Nvidia-Zahlen haben können

Am Mittwoch richten sich alle Blicke auf die jüngsten Nvidia-Geschäftszahlen. Investoren versuchen, die weiteren Aussichten für künstliche Intelligenz einzuschätzen, während sich der weltweite Ausverkauf bei Halbleiterwerten abschwächt und US-Aktien zu einer neuen Rally ansetzen, wie das irische DWN-Partnerportal Business Post berichtet.

Der wertvollste Konzern der Welt beendete am Dienstag eine siebentägige Verlustserie. Einen Tag vor der Veröffentlichung seines Berichts zum zweiten Geschäftsquartal eröffnete die Nvidia-Aktie rund zwei Prozent höher bei 214 Dollar. Es wird erwartet, dass die Nvidia-Zahlen den Börsenwert des Unternehmens um 5,4 Prozent in die eine oder andere Richtung bewegen könnten. Diese von Optionshändlern eingepreiste Schwankung entspricht einem Börsenwert von 280 Milliarden Dollar – mehr als die jeweilige Marktkapitalisierung von rund 90 Prozent der Unternehmen im S&P 500.

Nvidia habe in den vergangenen Monaten einige „Wachstumsschmerzen“ erlebt, erklären die AJ-Bell-Analysten Danni Hewson und Dan Coatsworth. Zugleich bestünden Zweifel daran, ob sich die derzeit außergewöhnlich hohen Ausgaben für künstliche Intelligenz dauerhaft aufrechterhalten lassen. Was bedeutet diese Erkenntnis konkret für die Nvidia-Aktie?

Trotz Rekordumsatz: Warum die Bewertung der Nvidia-Aktie aktuell sinkt

„Die Aktie hat sich in den vergangenen drei Monaten seitwärts bewegt, da sich die Märkte Sorgen über den Wettbewerbsdruck durch Unternehmen machen, die ihre Chips selbst entwickeln“, schrieben die Analysten im Vorfeld der Zahlenvorlage. „Diese Befürchtungen wurden durch Sorgen über den Margendruck verstärkt. Grund dafür sind höhere Produktionskosten, da die Preise für Komponenten infolge des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage steigen.

Dadurch sind die Bewertungskennzahlen auf den niedrigsten Stand seit Jahren gefallen.“ Analysten schätzen jedoch, dass Nvidia seinen Umsatz im vergangenen Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelt und 92 Milliarden Dollar erlöst hat – mehr als jeder Konkurrent in einem gesamten Jahr umsetzt. Nvidia-Aktie: Kursentwicklung über ein Jahr. (Grafik: ChatGPT)

Hyperscaler erhöhen ihre Investitionen

Unterdessen steigern Hyperscaler wie AWS, Microsoft und Google ihre Investitionen weiter. Gleichzeitig treibt Nvidia die Einführung seiner Blackwell-Architektur voran.

Hewson und Coatsworth zufolge dürfte der Ausblick auf das dritte Geschäftsquartal besonders im Mittelpunkt stehen. Entscheidend sei, ob Nvidia in diesem Dreimonatszeitraum erstmals die Umsatzmarke von 100 Milliarden Dollar überschreiten könnte. Zudem dürften Investoren der Nvidia-Aktie auf den Zeitplan für die Markteinführung der Vera-Rubin-Chips achten.

„Die Anleger werden Belege dafür sehen wollen, dass das Unternehmen seine Profitabilität gegen den Inflationsdruck verteidigen kann. Außerdem erwarten sie weitere Einzelheiten zur neuen Finanzierungsinitiative mit BlackRock und Goldman Sachs, über die 500 Milliarden Dollar für KI-Infrastruktur mobilisiert werden sollen“, erklärten die Analysten.

Naveen Chhabra von Forrester erwartet, dass Nvidia am Mittwoch ein Rekordquartal bekannt geben wird. Das Unternehmen nähere sich mit hoher Geschwindigkeit einem Auftragsbestand von einer Billion Dollar bis 2027.

Dies werde trotz zahlreicher belastender Schlagzeilen aus dem gesamten Marktumfeld gelingen, sagte er. Dazu zählten bedeutende Ankündigungen und Produkteinführungen von Nvidia-Konkurrenten, Sicherheitsbedenken rund um künstliche Intelligenz, Exportbeschränkungen und Preiserhöhungen.

Nvidia-Aktie unter Zugzwang: Selbst Rekordzahlen reichen nicht mehr

Es komme nun zum "Kräftemessen zwischen atemberaubenden Margen und der allgemeinen makroökonomischen Sorge darüber, wann die KI-Ausgaben ihre bisherigen Rekorde deutlich übertreffen werden", sagte Chhabra. Doch lediglich die Erwartungen zu übertreffen und neue Rekorde aufzustellen, reicht inzwischen nicht mehr aus. „Ein starkes Quartal wird bereits erwartet“, sagte Dan Ives von Yorkville Ives & Co.

„Die größere Frage lautet, ob Nvidia die Prognosen deutlich genug übertreffen und einen ausreichend starken Ausblick vorlegen kann, damit die Gewinnerwartungen weiter steigen. Tatsächlich erleben wir derzeit einen Superzyklus bei Speicherchips. Genau darüber wird überall in Korea gesprochen. Deshalb wird Nvidia die daraus resultierenden Kosten an seine Kunden weitergeben müssen.“ Weiterlesen US-Marktbericht: Nvidia beendet vor Zahlenvorlage siebentägige Verlustserie

Nvidia holt die Wall Street ins KI-Geschäft

Die dunkle Seite der Nvidia-Aktie: Wenn der Rekord zum Minimum wird, wird das Spiel gefährlich

Zwei entscheidende Momente für die Märkte – und die Nvidia-Aktie

Ein wichtiger Index für die größten Halbleiterkonzerne stieg am Dienstag um 1,7 Prozent. Der Nasdaq Composite legte im frühen Handel um 0,42 Prozent zu. Die Nvidia-Bilanz wird zudem nur zwei Tage vor der jährlichen Rede in Jackson Hole veröffentlicht. Dabei dürfte Fed-Chef Kevin Warsh wichtige Hinweise auf eine mögliche Zinserhöhung geben, während die Sorgen über die Inflation an den Märkten für Staatsanleihen zunehmen. Normalerweise bestünde zwischen beiden Ereignissen kein unmittelbarer Zusammenhang. Richard Reyle von Questar Capital Partners erklärte jedoch, Nvidia müsse „überzeugen, um ein Standbein des Aktienmarktes stabil zu halten“.

„Und Warsh muss Klarheit über die weitere Zinsentwicklung schaffen, damit auch das andere Standbein des Aktienmarktes stabil bleibt“, fügte er hinzu. Mit den Nvidia-Zahlen und Warshs Äußerungen in Jackson Hole stehen Investoren innerhalb von 48 Stunden vor zwei entscheidenden Momenten.

Das eine Ereignis wird zeigen, ob der KI-Boom noch weiteres Wachstumspotenzial besitzt. Das andere wird offenbaren, ob die US-Notenbank dafür sorgen kann, dass auch der übrige Markt auf einem stabilen Fundament steht.

Ausblick: Nvidia-Aktie aktuell vor der Bilanzvorlage fester – was Analysten sagen

Am Mittwochmorgen blicken die Anleger offenbar optimistisch auf die Bilanzvorlage am Abend. Die Nvidia-Aktie zeigt sich eine halbe Stunde vor Start des Aktienhandels an der Frankfurter Börse etwas fester. Laut der vorbörslichen Indikationen auf Tradegate legt die Nvidia-Aktie um 0,4 Prozent auf über 183 Euro zu.

Die vier aktuellsten Analystenurteile fallen durchweg positiv aus: RBC, UBS und Bernstein Research bestätigen ihre Einstufungen, ebenso die DZ Bank. Für die Nvidia-Aktie reichen die genannten Kursziele von 275 bis 315 US-Dollar je Aktie.

Am 19. August 2026 beließ RBC die Nvidia-Aktie mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf „Outperform“. Srini Pajjuri erwartet ein starkes Quartal und einen Umsatz drei Prozent über den Markterwartungen. Für das dritte Quartal rechnet er mit einer Zielanhebung um etwa fünf Prozent. Ein Nachfragerückgang bei Rechenleistung sei nicht erkennbar. Die UBS bestätigte am 7. August 2026 „Buy“ und 280 US-Dollar. Timothy Arcuri verwies auf unterdurchschnittliche taiwanische Exportdaten für Juli, sah den Trend im zweiten Nvidia-Geschäftsquartal aber noch leicht aufwärtsgerichtet. Damit bleibt seine Einschätzung der Nvidia-Aktie trotz schwächerer ADP-Exportdaten positiv.

Bernstein Research beließ Nvidia am 2. August 2026 auf „Outperform“ mit 315 US-Dollar. Varun Govindaraj untersuchte Flüssigkeitskühlung für Rechenzentren im Weltraum. Die Architektur dürfte Satelliten- und Raumfahrttechnologien erweitern. Im Mittelpunkt standen Konzeption, Komponenten und Zulieferer. Bereits am 22. Juli 2026 bestätigte die DZ Bank „Kaufen“ und einen fairen Wert von 275 US-Dollar für di Nvidia-Aktie. Ingo Wermann sieht erhebliches Potenzial bei physischer KI, insbesondere Humanoiden. Die historisch günstige Bewertung und der Branchenabschlag seien nicht gerechtfertigt.

Insgesamt stützen alle vier Einschätzungen die Nvidia-Aktie, setzen jedoch unterschiedliche Schwerpunkte: RBC betont Quartalsdynamik und Nachfrage, UBS trotz schwächerer Exportdaten den Aufwärtstrend, Bernstein technische Infrastruktur und die DZ Bank physische KI. Die höchsten und niedrigsten genannten Wertansätze liegen bei 315 beziehungsweise 275 US-Dollar je Aktie.