US-Marktbericht: Nvidia beendet vor Zahlenvorlage siebentägige Verlustserie

Stabilisierung der US-Märkte vor wichtigen Unternehmensdaten

Nvidia hat am Dienstag eine siebentägige Verlustserie beendet, während sich die Anleger auf die am Mittwoch anstehenden Quartalszahlen vorbereiteten.

Der Ölpreis stützte die US-Aktienmärkte und drückte die Anleiherenditen nach unten, während der Bitcoin-Kurs nach einem Dreimonatshoch eine Berg- und Talfahrt vollführte und die Marke von 80.000 US-Dollar erst über- und dann wieder unterschritt.

Rohöl der Sorte Brent notierte mit einem Minus von 5,3 Prozent bei 87 US-Dollar pro Barrel.

Widerstandsfähigkeit der Wall Street trotz neuer Zollbarrieren

Die US-Aktienmärkte zeigten sich am Dienstag widerstandsfähig. Der Dow Jones verzeichnete den dritten Gewinnstag in Folge, obwohl Kanada eine Reihe von Vergeltungszöllen gegen seinen nächsten Nachbarn ankündigte.

Die Gegenzölle sollen für US-Importe im Wert von 27,6 Milliarden US-Dollar (23,6 Milliarden Euro) gelten und betreffen insbesondere Sektoren wie Stahl, Milchprodukte, Haushaltsgeräte, landwirtschaftliche Maschinen, Zellstoff und Papier sowie Elektronik.

Dies folgt auf das Scheitern der Gespräche zwischen den beiden Ländern in der vergangenen Woche und fällt zusammen mit der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Zölle auf Stahl, Autos und Autoteile weiter zu erhöhen.

Die Widerstandsfähigkeit der Märkte war umso bemerkenswerter, als das Verbrauchervertrauen in den USA laut den am Dienstag veröffentlichten Daten des Conference Board ein Siebenmonatstief erreicht hat. Grund hierfür sind die sich verschlechternden Aussichten für die kurzfristige Geschäftslage und den Arbeitsmarkt.

Die Daten des Conference Board zeigten, dass das Barometer für das Verbrauchervertrauen im August um 0,8 Punkte auf 89,4 fiel.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,3 Prozent und schloss bei 53.577,17 Punkten, während der technologielastige Nasdaq Composite den Handel mit einem Plus von 0,66 Prozent bei 26.151,30 Punkten beendete.

Unterdessen legte der S&P 500 um 0,32 Prozent zu und erreichte ein Rekordhoch von 7.677,20 Punkten.

Volatilität bei Bitcoin und Einzelaktien im Tech-Sektor

Bitcoin erlebte einen turbulenten Handelstag. In den frühen Morgenstunden stieg er auf bis zu 81.000 US-Dollar (69.400 Euro) und knackte damit zum ersten Mal seit Mitte Mai die Marke von 80.000 US-Dollar, gestützt durch das interest am sogenannten „Debasement-Trade“ nach der Intervention des US-Finanzministeriums am Anleihemarkt. Bei US-Börsenschluss notierte er bei über 78.900 US-Dollar.

Chip-Aktien zeigten sich nach einem Ausverkauf am Montag uneinheitlich. AMD stieg um 4,9 Prozent, während Sandisk um weitere 0,7 Prozent nachgab, nachdem die Aktie am Vortag um 6,4 Prozent eingebrochen war.

Nvidia beendete den Handel am Tag vor den neuesten Quartalszahlen, die am Mittwoch nach Börsenschluss anstehen, mit einem Plus von 2,1 Prozent. Damit endete eine siebentägige Verlustserie, in deren Verlauf die Aktie um über 7,4 Prozent gefallen war.

Apple rutschte leicht ins Minus, nachdem der Konzern eine neue Reihe von Mac-mini-Geräten vorgestellt hatte, deren Einstiegspreis auf 899 US-Dollar stieg. Die Aktie schloss 0,15 Prozent tiefer.

Dick’s Sporting Goods erlebte seinen historisch schlechtesten Handelstag und stürzte um über 30 Prozent ab, nachdem das Unternehmen seine Prognose für den Nettoumsatz im Gesamtjahr gesenkt hatte. Haupttreiber des Rückgangs waren die Umsätze von Foot Locker – ein Jahr nach dessen Übernahme für 2,4 Milliarden US-Dollar.