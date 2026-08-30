Technologie

KI im Unternehmen: Wer jetzt Mitarbeiter feuert, könnte es bitter bereuen

KI soll Kosten senken, Prozesse beschleunigen und Personal überflüssig machen. Doch Oxford-Professor Christopher Tucci warnt vor einer gefährlichen Rechnung: Wer zu schnell Stellen abbaut, verliert womöglich genau das Wissen, das später fehlt, während KI-Agenten teurer werden als gedacht. Warum Unternehmen Produktivität nicht mit Gewinn verwechseln dürfen und weshalb Experimentieren wichtiger sein kann als radikale Automatisierung, erklärt Tucci im Interview.