Technologie

KI im Unternehmen: Wer jetzt Mitarbeiter feuert, könnte es bitter bereuen

KI soll Kosten senken, Prozesse beschleunigen und Personal überflüssig machen. Doch Oxford-Professor Christopher Tucci warnt vor einer gefährlichen Rechnung: Wer zu schnell Stellen abbaut, verliert womöglich genau das Wissen, das später fehlt, während KI-Agenten teurer werden als gedacht. Warum Unternehmen Produktivität nicht mit Gewinn verwechseln dürfen und weshalb Experimentieren wichtiger sein kann als radikale Automatisierung, erklärt Tucci im Interview.
Autor
avtor
Boštjan Usenik
30.08.2026 12:03
Lesezeit: 11 min
KI im Unternehmen: Wer jetzt Mitarbeiter feuert, könnte es bitter bereuen
KI im Unternehmen macht Beschäftigte produktiver. Doch Oxford-Professor Tucci warnt: Wer Menschen zu früh ersetzt, kann zentrale Wettbewerbsvorteile verspielen. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum vorschnelle Entlassungen Unternehmen ausgerechnet im KI-Zeitalter teuer zu stehen kommen können.
  • Wie teure KI-Agenten aus vermeintlichen Einsparungen schnell ein Kostenproblem machen können.
  • Weshalb menschliches Wissen trotz Automatisierung zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden kann.

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