Tagesgeld: Hamburg Direct Bank hebt Aktionszins für Tagesgeldkonto an

Hamburg Direct Bank erhöht Tagesgeldzins auf 3,61 Prozent

Die Hamburg Direct Bank* verbessert ab dem 28. August 2026 die Konditionen ihres Tagesgeldangebots. Sparer erhalten ab sofort einen Aktionszins von 3,61 Prozent pro Jahr für den Zeitraum von vier Monaten und bis zu einer Anlagesumme von 150.000 Euro. Nach dem Aktionszeitraum und für Bestandskunden zahlt die Bank immerhin noch 1,50 Prozent Tagesgeldzinsen pro Jahr.

Wie der immer aktuelle DWN-Tagesgeld-Vergleich zeigt, steht die Hamburg Direct Bank mit ihrem Angebot im Wettbewerb sehr gut da. Nur wenige Banken bieten mit ihrem Tagesgeldkonto einen höheren Tagesgeldzins, selten ist der Aktionszeitraum bei der Konkurrenz länger.

Tagesgeld im Zinscheck: Was die Erhöhung der Hamburg Direct Bank bringt

Bislang hatte die Hamburg Direct Bank 3,41 Prozent pro Jahr für drei Monate angeboten. Der Aktionszins steigt somit um 0,20 Prozentpunkte, während die garantierte Laufzeit um einen Monat zunimmt. Wer beispielsweise 10.000 Euro für vier Monate zu 3,61 Prozent anlegt, erzielt rechnerisch rund 120 Euro Zinsen vor Steuern. Der tatsächliche Ertrag kann je nach Zinsberechnung sowie Ein- und Auszahlungen geringfügig abweichen.

Das Angebot fällt in eine geldpolitisch weiterhin angespannte Phase. Die Europäische Zentralbank (EZB) beließ ihre drei Leitzinsen bei ihrer Sitzung am 23. Juli 2026 unverändert. Der für Sparzinsen besonders wichtige Einlagenzins liegt bei 2,25 Prozent, der Hauptrefinanzierungssatz bei 2,40 Prozent. Die EZB entscheidet nach eigener Aussage weiterhin von Sitzung zu Sitzung und orientiert sich vor allem an Inflation, Konjunktur und neuen Wirtschaftsdaten. Einen festen Zinspfad gibt sie nicht vor. Hintergrund ist unter anderem die weiterhin erhöhte Unsicherheit über die Preisentwicklung. Weitere Informationen zur aktuellen Zinspolitik in der EU bietet die EZB.

Was die aktuellen EZB-Zinsen für Verbraucher und Sparer bedeuten

Höhere Leitzinsen führen in der Regel zu besseren Konditionen auf Tages- und Festgeldkonten. Gleichzeitig verteuern sich jedoch häufig Immobilien-, Raten- und Unternehmenskredite. Sinkende Leitzinsen können Finanzierungen günstiger machen, setzen aber meist auch die Sparzinsen unter Druck. Banken geben geldpolitische Änderungen allerdings weder sofort noch vollständig an ihre Kunden weiter.

Sparer sollten deshalb Aktionsangebote regelmäßig vergleichen und nicht allein auf den beworbenen Spitzenzins achten. Wichtig sind auch die Dauer der Zinsgarantie, der anschließend geltende variable Zinssatz, mögliche Anlagegrenzen und die Einlagensicherung. Eine ausreichend hohe, jederzeit verfügbare Notfallreserve kann auf einem gut verzinsten Tagesgeldkonto liegen. Geld, das länger nicht benötigt wird, lässt sich gegebenenfalls auf Tagesgeld, Festgeld und breit gestreute Anlagen verteilen.