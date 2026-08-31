Politik

Zuckersteuer: Ist das Ausland ein Modell für Deutschland?

Die Bundesregierung will eine Zuckersteuer auf Softdrinks einführen, über die konkrete Ausgestaltung wird aber noch gestritten. Ein Blick ins Ausland zeigt: Mehrere EU-Länder besteuern Zucker in Getränken bereits. Die Folgen für Ernährung, Gesundheit und Staatshaushalt fallen unterschiedlich aus.