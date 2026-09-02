US-Märkte im Überblick: US-Aktien erholen sich, während der Dow Jones die 53.000er-Marke hält

Wall Street stabilisiert sich nach Tech-Ausverkauf

Die Aktienmärkte erholten sich am Mittwoch, da ein kurzer, von Technologiewerten angeführter Ausverkauf zu Käufen auf ermäßigtem Niveau anregte, während sich stabilisierende Ölpreise und eine Atempause beim Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen die Marktstimmung hoben.

Der Dow Jones Industrial Average legte um 0,56 Prozent auf 53.061,95 Punkte zu; der S&P 500 gewann 0,46 Prozent hinzu, und der technologielastige Nasdaq verbuchte bis zum Handelsschluss ein Plus von 0,45 Prozent auf 26.217,83 Punkte.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent lag zuletzt bei 94,966 US-Dollar pro Barrel, da erneute militärische Angriffe zwischen den USA und dem Iran die Befürchtungen über anhaltende Lieferunterbrechungen im Nahen Osten schürten.

Die Renditen von US-Staatsanleihen verharrten auf hohem Niveau, wobei sich die Rendite der wegweisenden 10-jährigen Anleihe angesichts anhaltender fiskalpolitischer Sorgen und steigender Energiepreise stabil nahe der Marke von 4,8 Prozent bewegte.

Starke KI-Nachfrage treibt Dell-Aktie an

Dell Technologies zog den S&P 500 nach oben; das US-Technologieunternehmen verzeichnete bis zum Handelsschluss am Mittwoch ein Plus von 15,76 Prozent, da die starke Nachfrage nach seinen KI-optimierten Servern zu einer Anhebung der jährlichen Umsatz- und Gewinnprognosen führte.

Am Dienstag legte das Unternehmen seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor.

Es erzielte einen Rekordumsatz von 47 Milliarden US-Dollar (40,59 Milliarden Euro) – ein Plus von 58 Prozent im Jahresvergleich – und hob seine jährliche Umsatzprognose von 167 Milliarden auf 192 Milliarden US-Dollar an.

Jeff Clarke, Vice Chairman und Chief Operating Officer bei Dell Technologies, erklärte: „IT-Umgebungen haben sich von Kostenstellen zu Werttreibern gewandelt, die Wachstum und Wettbewerbsvorteile ankurbeln, und die Kunden investieren dementsprechend – was wiederum Chancen in unserem gesamten Portfolio eröffnet.“

Die Social-Media-Plattform Reddit gehörte in ihrem zweiten Monat im Index zu den größten Gewinnern im S&P 500, während Uber bis zum Handelsschluss um 1,61 Prozent zulegte. Zuvor war bekannt gegeben worden, dass das Unternehmen rund 3.300 Stellen bzw. 10 Prozent seiner weltweiten Belegschaft abbauen wird.

Palantir gehörte zu den Verlierern im S&P 500 und verzeichnete bis zum Handelsschluss ein Minus von 5,81 Prozent.

Dow Jones behauptet psychologisch wichtige Marke

Der Dow Jones Industrial Average hielt sich über der Marke von 53.000 Punkten – ein Meilenstein, den der Index im Juli nur mühsam erstmals überschreiten und behaupten konnte.

Nvidia und Walt Disney zogen den Index nach oben und legten um 3,21 beziehungsweise 1,67 Prozent zu.

McDonald's und Microsoft gehörten zu den Verlierern und rutschten bis zum Börsenschluss ins Minus; sie büßten bis zum Handelsschluss 0,12 beziehungsweise 0,84 Prozent ein.

Der Kamerahersteller trieb den Nasdaq nach oben und verbuchte einen Zuwachs von 37,4 Prozent, nachdem am Dienstag bekannt gegeben worden war, dass das US-amerikanische Photonik-Unternehmen Starman Optical die Firma im Rahmen einer reinen Bartransaktion im Wert von 285 Millionen US-Dollar (245,86 Millionen Euro) übernimmt.