Politik

Absturz in Sachsen-Anhalt: Gerät Kanzler Merz jetzt ins Wanken?

Nach der schmerzhaften Niederlage in Sachsen-Anhalt herrscht in den CDU-Gremien tiefste Katerstimmung. Der historische Stimmeneinbruch trifft längst nicht mehr nur Spitzenkandidat Sven Schulze, sondern bringt auch die politische Zukunft von Bundeskanzler Friedrich Merz ins ins Wanken.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
07.09.2026 14:38
Lesezeit: 3 min
Absturz in Sachsen-Anhalt: Gerät Kanzler Merz jetzt ins Wanken?
Nach dem CDU Absturz auf 17,2 Prozent wankt die Autorität von Kanzler Merz. Droht nach den nächsten Landtagswahlen ein Kanzlertausch im Bund? (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  •  Warum das historische Wahldebakel in Sachsen-Anhalt den Bundeskanzler unter Druck setzt.
  • Wie die SPD das CDU-Tief für Änderungen an den geplanten Bundesreformen nutzen will.
  • Weshalb der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst als möglicher Nachfolger gehandelt wird.

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