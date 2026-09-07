Politik

Absturz in Sachsen-Anhalt: Gerät Kanzler Merz jetzt ins Wanken?

Nach der schmerzhaften Niederlage in Sachsen-Anhalt herrscht in den CDU-Gremien tiefste Katerstimmung. Der historische Stimmeneinbruch trifft längst nicht mehr nur Spitzenkandidat Sven Schulze, sondern bringt auch die politische Zukunft von Bundeskanzler Friedrich Merz ins ins Wanken.