Technologie

Cyber Resilience Act: Wie Saugroboter zu Waffen werden

Saugroboter saugen Staub, Kameras überwachen das Haus – und im schlimmsten Fall greifen beide nebenbei fremde Computersysteme an. Vernetzte Alltagsgeräte sind längst Teil der Infrastruktur internationaler Cyberkrimineller geworden. Mit dem Cyber Resilience Act verschärft die EU nun die Regeln für Hersteller und Händler. Doch ausgerechnet kleinere Unternehmen könnten von den neuen Anforderungen überrascht werden.