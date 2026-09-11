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Nvidia-Chips trotz Blacklist: Wie China Exportkontrollen umgeht

Ein chinesischer Techriese fand ein Schlupfloch in der amerikanischen Exportkontrolle und verkaufte weiter Nvidias beste Chips, um Chinas große Techunternehmen zu versorgen.
Autor
avtor
William Ostergaard
11.09.2026 05:56
Lesezeit: 8 min
Nvidia-Chips trotz Blacklist: Wie China Exportkontrollen umgeht
Gewitzte Taktik: Ein chinesisches Unternehmen fand ein Schlupfloch. (Bild: dpa)

Im Folgenden:

  • Wie ein chinesischer Tech-Konzern US-Sanktionen durch einfache Namensänderungen umgeht.
  • Warum die US-Sanktionsliste bei der Kontrolle von Eigentümerstrukturen versagt.
  • Weshalb Milliardenexporte von Nvidia-Chips trotz US-Sperre nach China gelangen.

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William Ostergaard

***

William Ostergaard ist Journalist bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit dänischer Perspektive auf KI, Tech-Konzerne und digitale Strategien.

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