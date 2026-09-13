Finanzen

AppLovin-Aktie: Ist dieser KI-Titel jetzt viel zu billig?

Mehr als die Hälfte ihres Wertes hat die AppLovin-Aktie seit Jahresbeginn verloren. Doch während Anleger fliehen, wachsen Umsatz und Gewinn weiter rasant, die Margen erreichen außergewöhnliche Höhen und Milliarden fließen in die Kasse. Ist der KI-Titel nach dem Absturz tatsächlich günstig bewertet oder unterschätzt der Markt ein entscheidendes Risiko?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.09.2026 16:00
Lesezeit: 7 min
AppLovin-Aktie: Ist dieser KI-Titel jetzt viel zu billig?
Die AppLovin-Aktie ist seit Jahresbeginn tief gefallen, doch Umsatz, Gewinn und Cashflow wachsen stark. (Bild: dpa) Foto: Yuki Iwamura

Im Folgenden:

  • Warum die AppLovin-Aktie trotz rasant steigender Gewinne mehr als 50 Prozent verliert.
  • Wie außergewöhnlich profitabel das Geschäft des KI-Unternehmens inzwischen geworden ist.
  • Warum die Bewertung der AppLovin-Aktie auf ein historisches Tief gefallen ist.

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