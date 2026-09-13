Technologie

Ladesäulen: Baut Deutschland am Bedarf vorbei?

Deutschlands Elektroautomarkt wächst, doch beim Ausbau der Ladeinfrastruktur rückt eine neue Frage in den Vordergrund: Braucht das Land tatsächlich immer mehr Ladepunkte, oder entscheiden künftig vor allem Leistung, Standort, Auslastung und Kosten über den Erfolg der Verkehrswende?
Autor
avtor
Markus Gentner
13.09.2026 07:20
Lesezeit: 2 min
Ladesäulen: Baut Deutschland am Bedarf vorbei?
Deutschland besitzt Europas größtes Schnellladenetz. Trotzdem drohen Fehlinvestitionen. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie stark wächst die Nachfrage nach reinen Elektroautos in Deutschland?
  • Weshalb werden Schnelllader deutlich häufiger genutzt als gewöhnliche Ladestationen?
  • Wo droht Deutschland beim Ausbau am tatsächlichen Bedarf vorbeizuplanen?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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