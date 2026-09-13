Technologie

KI-Cyberangriffe: Banken warnen vor einem neuen Wettrüsten

Eine vernetzte Kaffeemaschine kann reichen, um Hackern den Weg in eine Bank zu öffnen. Künstliche Intelligenz verändert die Cyberbedrohung fundamental, weil sie Schwachstellen schneller findet, Angriffe glaubwürdiger macht und selbst erfahrene Hacker noch gefährlicher werden lässt. Nordea, Danske Bank und PFA erklären, warum ihnen für die Abwehr plötzlich nur noch Tage bleiben und weshalb der nächste Gegner womöglich eine autonom handelnde KI ist.
Autoren
Trine Vestergaard, Mathias Hagemann-Nielsen
13.09.2026 13:23
Lesezeit: 13 min
KI-Cyberangriffe: Banken warnen vor einem neuen Wettrüsten
KI macht Cyber-Angriffe schneller und gefährlicher. (Bild: OpenAI)

Im Folgenden:

  • Warum KI-Cyberangriffe Banken zu einem neuen Wettrüsten mit Hackern zwingen.
  • Wie künstliche Intelligenz selbst kleine Sicherheitslücken plötzlich hochgefährlich macht.
  • Warum Banken Sicherheitslücken inzwischen innerhalb weniger Tage schließen müssen.

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