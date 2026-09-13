Technologie

KI-Cyberangriffe: Banken warnen vor einem neuen Wettrüsten

Eine vernetzte Kaffeemaschine kann reichen, um Hackern den Weg in eine Bank zu öffnen. Künstliche Intelligenz verändert die Cyberbedrohung fundamental, weil sie Schwachstellen schneller findet, Angriffe glaubwürdiger macht und selbst erfahrene Hacker noch gefährlicher werden lässt. Nordea, Danske Bank und PFA erklären, warum ihnen für die Abwehr plötzlich nur noch Tage bleiben und weshalb der nächste Gegner womöglich eine autonom handelnde KI ist.