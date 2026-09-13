Politik

Nord Stream bis Schulen: Was könnte die AfD in Mecklenburg-Vorpommern ändern?

Nord Stream reaktivieren, Windkraft bremsen, den Rundfunkbeitrag abschaffen: Die AfD plant für Mecklenburg-Vorpommern tiefgreifende Veränderungen. Einige ließen sich auf Landesebene schnell anstoßen, andere scheiterten an Bundesrecht oder Verfassung. Was bliebe von den Ankündigungen nach einer gewonnenen Wahl?