Politik

Nord Stream bis Schulen: Was könnte die AfD in Mecklenburg-Vorpommern ändern?

Nord Stream reaktivieren, Windkraft bremsen, den Rundfunkbeitrag abschaffen: Die AfD plant für Mecklenburg-Vorpommern tiefgreifende Veränderungen. Einige ließen sich auf Landesebene schnell anstoßen, andere scheiterten an Bundesrecht oder Verfassung. Was bliebe von den Ankündigungen nach einer gewonnenen Wahl?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
13.09.2026 08:35
Lesezeit: 4 min
Nord Stream bis Schulen: Was könnte die AfD in Mecklenburg-Vorpommern ändern?
Die AfD verspricht Mecklenburg-Vorpommern eine politische Wende. Doch wie weit reicht die Macht einer Landesregierung? (Bild: dpa)

Im Folgenden:

  • Wie stark ließe sich der Windkraftausbau im Land bremsen?
  • Welche Folgen hätte ein Ausstieg Mecklenburg-Vorpommerns aus dem NDR?
  • Wo könnte die AfD Lehrpläne und Schulunterricht direkt verändern?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Cyber Resilience Act: Wie Saugroboter zu Waffen werden
DWN
Technologie
Technologie Cyber Resilience Act: Wie Saugroboter zu Waffen werden
13.09.2026

Saugroboter saugen Staub, Kameras überwachen das Haus – und im schlimmsten Fall greifen beide nebenbei fremde Computersysteme an....

Höhere Kassenbeiträge: Warum Versicherte jetzt selbst aufpassen müssen
DWN
Panorama
Panorama Höhere Kassenbeiträge: Warum Versicherte jetzt selbst aufpassen müssen
13.09.2026

Ein höherer Krankenkassenbeitrag kann das Nettogehalt spürbar schmälern. Bislang kündigten persönliche Schreiben solche Änderungen...

Nord Stream bis Schulen: Was könnte die AfD in Mecklenburg-Vorpommern ändern?
DWN
Politik
Politik Nord Stream bis Schulen: Was könnte die AfD in Mecklenburg-Vorpommern ändern?
13.09.2026

Nord Stream reaktivieren, Windkraft bremsen, den Rundfunkbeitrag abschaffen: Die AfD plant für Mecklenburg-Vorpommern tiefgreifende...

Ladesäulen: Baut Deutschland am Bedarf vorbei?
DWN
Technologie
Technologie Ladesäulen: Baut Deutschland am Bedarf vorbei?
13.09.2026

Deutschlands Elektroautomarkt wächst, doch beim Ausbau der Ladeinfrastruktur rückt eine neue Frage in den Vordergrund: Braucht das Land...

Inflation im Euroraum: Warum Energie und Lebensmittel wieder teurer werden
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Inflation im Euroraum: Warum Energie und Lebensmittel wieder teurer werden
13.09.2026

Die Inflation ist zurück über der Drei-Prozent-Marke, doch der eigentliche Preisschub könnte erst noch bevorstehen. Teures Gas,...

KI-Abhängigkeit: So erpressbar ist Deutschland von den USA
DWN
Technologie
Technologie KI-Abhängigkeit: So erpressbar ist Deutschland von den USA
12.09.2026

Im Juni sperrte das US-Handelsministerium den Zugang zu KI-Modellen des Anbieters Anthropic für ausländische Nutzer. Der Ausfall...

Europäische Autoindustrie: China greift Europas Käufer an
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Europäische Autoindustrie: China greift Europas Käufer an
12.09.2026

Europäische Autos werden immer sicherer, digitaler und leistungsfähiger. Doch viele Käufer können sich diesen Fortschritt kaum noch...

Wenn Kinder zerbrechen, gerät auch die Arbeitswelt ins Wanken
DWN
Unternehmen
Unternehmen Wenn Kinder zerbrechen, gerät auch die Arbeitswelt ins Wanken
12.09.2026

Zuerst brach ihr Sohn am ersten Schultag zusammen, dann brach sie selbst bei der Arbeit zusammen. Kinder in schwerer Belastung beeinflussen...