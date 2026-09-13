Wirtschaft

Inflation im Euroraum: Warum Energie und Lebensmittel wieder teurer werden

Die Inflation ist zurück über der Drei-Prozent-Marke, doch der eigentliche Preisschub könnte erst noch bevorstehen. Teures Gas, steigende Getreidepreise und gestörte Handelswege treffen auf Europas hohe Importabhängigkeit. Vor allem bei Strom, Lebensmitteln und Transportkosten drohen die Folgen geopolitischer Spannungen erst mit Verzögerung bei Verbrauchern und Unternehmen anzukommen.
Autor
Bojan Ivanc
13.09.2026 05:51
Lesezeit: 12 min
Inflation im Euroraum: Warum Energie und Lebensmittel wieder teurer werden
Die Inflation im Euroraum steigt wieder. Vor allem Energie und Rohstoffe treiben die Preise. (Bild: dpa) Foto: Sebastian Kahnert

Im Folgenden:

  • Warum die Inflation im Euroraum wieder über drei Prozent steigt.
  • Welche Preise durch geopolitische Spannungen besonders unter Druck geraten.
  • Warum höhere Gaspreise bald auch die Stromrechnung verteuern könnten.

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