Wirtschaft

Inflation im Euroraum: Warum Energie und Lebensmittel wieder teurer werden

Die Inflation ist zurück über der Drei-Prozent-Marke, doch der eigentliche Preisschub könnte erst noch bevorstehen. Teures Gas, steigende Getreidepreise und gestörte Handelswege treffen auf Europas hohe Importabhängigkeit. Vor allem bei Strom, Lebensmitteln und Transportkosten drohen die Folgen geopolitischer Spannungen erst mit Verzögerung bei Verbrauchern und Unternehmen anzukommen.