Panorama

Höhere Kassenbeiträge: Warum Versicherte jetzt selbst aufpassen müssen

Ein höherer Krankenkassenbeitrag kann das Nettogehalt spürbar schmälern. Bislang kündigten persönliche Schreiben solche Änderungen an, doch diese Pflicht ist weggefallen. Große Kassen versprechen weiterhin Transparenz. Ob ihre digitalen Hinweise tatsächlich alle Versicherten rechtzeitig erreichen, bleibt eine offene und brisante Frage.