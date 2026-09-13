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Höhere Kassenbeiträge: Warum Versicherte jetzt selbst aufpassen müssen

Ein höherer Krankenkassenbeitrag kann das Nettogehalt spürbar schmälern. Bislang kündigten persönliche Schreiben solche Änderungen an, doch diese Pflicht ist weggefallen. Große Kassen versprechen weiterhin Transparenz. Ob ihre digitalen Hinweise tatsächlich alle Versicherten rechtzeitig erreichen, bleibt eine offene und brisante Frage.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
13.09.2026 09:50
Lesezeit: 3 min
Höhere Kassenbeiträge: Warum Versicherte jetzt selbst aufpassen müssen
Steigende Kassenbeiträge bleiben womöglich lange unbemerkt. (Bild: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum müssen Krankenkassen Beitragserhöhungen nicht mehr persönlich ankündigen?
  • Wie können Versicherte künftig höhere Zusatzbeiträge erkennen?
  • Wann endet die Frist für das Sonderkündigungsrecht?

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