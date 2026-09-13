Politik

Ukrainische Eisenbahn: Russland eröffnet eine neue Front gegen Kiew

Russland verändert seine Angriffstaktik und nimmt immer häufiger ausgerechnet jene Infrastruktur ins Visier, die die Ukraine wirtschaftlich zusammenhält. Mehr als 200 Lokomotiven wurden allein 2026 zerstört oder beschädigt. Was wie ein Angriff auf Züge aussieht, könnte sich zu einer der gefährlichsten Strategien Moskaus entwickeln: der systematischen Lähmung der ukrainischen Wirtschaft.