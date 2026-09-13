Politik

Ukrainische Eisenbahn: Russland eröffnet eine neue Front gegen Kiew

Russland verändert seine Angriffstaktik und nimmt immer häufiger ausgerechnet jene Infrastruktur ins Visier, die die Ukraine wirtschaftlich zusammenhält. Mehr als 200 Lokomotiven wurden allein 2026 zerstört oder beschädigt. Was wie ein Angriff auf Züge aussieht, könnte sich zu einer der gefährlichsten Strategien Moskaus entwickeln: der systematischen Lähmung der ukrainischen Wirtschaft.
Autor
avtor
Hakon Redder
13.09.2026 17:37
Lesezeit: 8 min
Ukrainische Eisenbahn: Russland eröffnet eine neue Front gegen Kiew
Die Attacken treffen Exporte, Logistik und dadurch das wirtschaftliche Rückgrat des Landes schwer. (Bild: Uncredited/Ukrainian Emergency Service/AP/dpa) Foto: Uncredited

Im Folgenden:

  • Warum Russland die ukrainische Eisenbahn zum zentralen Angriffsziel macht.
  • Wie Putin damit das wirtschaftliche Rückgrat der Ukraine treffen will.
  • Welche Folgen zerstörte Lokomotiven für Exporte und Industrie haben.

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