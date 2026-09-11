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Insolvenzen auf langjährigem Höchststand: Keine Entwarnung bei Pleitewelle

Die deutschen Amtsgerichte verzeichneten im ersten Halbjahr über 12.800 Firmenpleiten. Experten gehen davon aus, dass sich dieser negative Trend in nächster Zeit nicht umkehren wird.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
11.09.2026 13:39
Lesezeit: 2 min
Insolvenzen auf langjährigem Höchststand: Keine Entwarnung bei Pleitewelle
Insolvenzen in Deutschland steigen zur Jahresmitte um 6,7 Prozent: Erfahren Sie, welche Branchen betroffen sind und was die Politik tun muss (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum die Firmenpleiten in Deutschland den höchsten Stand seit 2013 erreicht haben.
  • Welche Branchen besonders von der Insolvenzwelle betroffen sind und was die Wirtschaft fordert.
  • Weshalb Frühindikatoren trotz einer kurzen Verschnaufpause auf weiter steigende Pleitezahlen hindeuten.

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