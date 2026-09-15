Finanzen

Rendite von US-Staatsanleihen erreicht Hoch seit Finanzkrise

An den Anleihenmärkten geht der Ausverkauf weiter. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt auf den höchsten Stand seit 2007. Das hat Folgen für Regierungen und Verbraucher.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
15.09.2026 11:07
Lesezeit: 1 min
Rendite von US-Staatsanleihen erreicht Hoch seit Finanzkrise
Der Anleihen-Ausverkauf geht weiter: US-Zinsen steigen auf den höchsten Stand seit 2007. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf 5,025 Prozent steigt.
  • Welche Folgen der Anleihen-Ausverkauf für Regierungen und Verbraucher hat.
  • Warum steigende Ölpreise die Sorgen vor einer längeren Inflation verstärken.

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