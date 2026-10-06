US-Märkte im Überblick: Nasdaq und S&P 500 schließen auf Rekordhochs, Anleiherenditen geben nach

Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock)

Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock) Foto: Alexey_Fedoren/iStock

Aktienmärkte auf Rekordkurs

Die Wall Street schloss am Dienstag fester, da Chipaktien im Zuge sich stabilisierender Ölpreise und rückläufiger Renditen von US-Staatsanleihen zulegten.

Gewinne in fast allen der elf Hauptsektoren – mit nur einer Ausnahme – halfen dem breit gefassten S&P 500 um 0,58 Prozent nach oben, der auf einem Rekordhoch von 7.818,93 Punkten schloss. Der technologielastige Nasdaq erzielte den zweiten Rekordschluss in Folge und stieg um 0,45 Prozent auf 27.599,79 Zähler. Der Dow Jones Industrial Average legte um 0,49 Prozent auf 51.521,28 Punkte zu.

Entspannung bei Anleiherenditen und Ölpreisen

Die Ölpreise zeigten sich kaum verändert, während Rohöl der Sorte Brent im späten Handel um 0,3 Prozent auf 100,38 US-Dollar je Barrel zulegte.

Der jüngste Renditeanstieg bei US-Staatsanleihen schwächte sich am Dienstag ab, da die Ölpreise nachgaben. Nachdem die Rendite der wegweisenden 10-jährigen Staatsanleihe am Montag auf ein 24-Jahres-Hoch geklettert war, ging sie auf 5,28 Prozent zurück, während die 30-jährige Rendite kurz nach Handelsschluss bei rund 5,65 Prozent notierte.

Halbleiterwerte und Übernahmen im Fokus

Halbleiterwerte waren am Dienstag erneut die Stütze der Gewinne an der Wall Street, beflügelt von robusten Ergebnisprognosen und der anhaltenden Begeisterung rund um das Thema Künstliche Intelligenz.

Marvell Technology legte um 5,81 Prozent zu und begründete dies mit der starken Nachfrage nach seinen Rechenzentrumschips, während das Unternehmen seine Umsatzprognose für 2028 anhob. Advanced Micro Devices kletterte um 2,8 Prozent, nachdem Konzernchefin Lisa Su erklärt hatte, dass die Chipnachfrage über mehrere Jahre hinweg voraussichtlich „sehr hoch“ bleiben werde.

Broadcom schloss 3,67 Prozent höher, während der Branchenkollege Nvidia ein Plus von 0,14 Prozent verzeichnete.

Abseits davon kletterte Constellation Energy um 12,25 Prozent nach der Bekanntgabe einer langfristigen Vereinbarung zur Belieferung des Google-Mutterkonzerns Alphabet mit Atomstrom.

Option Healthcare schoss um 33 Prozent nach oben, nachdem sich der Arzneimittelgroßhändler McKesson und das Private-Equity-Unternehmen Clayton Dubilier & Rice auf die Übernahme des Anbieters von Infusionstherapien geeinigt hatten. Das Geschäft hat ein Volumen von rund 5,8 Milliarden US-Dollar (5,16 Milliarden Euro).