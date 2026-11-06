West Transport: Mit 22 Lastwagen gegen die Krise der Transportbranche

Vom ersten Mercedes-Lkw zum europaweit tätigen Transportunternehmen

France und Edica Tkalčič gründeten bereits 1987 das Unternehmen West Transport, das sich zu einem anerkannten Anbieter von Transport- und Logistikdienstleistungen entwickelt hat. Heute ist das Familienunternehmen mit seinen Lastwagen in weiten Teilen Europas unterwegs, darunter auch in Deutschland, so unsere Kollegen von Finance.si.

Im slowenischen Kanižarica bei Črnomelj, einem Ort, den selbst viele Slowenen kaum kennen, beginnt der Arbeitstag früh. Während die Region Bela krajina im Südosten Sloweniens langsam erwacht, stehen die Lastwagen bereits zur Abfahrt bereit. Einige fahren nach Deutschland, andere noch weiter in den Norden Europas. Auf der Landkarte ist Kanižarica ein kleiner Ort im Südosten Sloweniens. Auf der Landkarte von West Transport nimmt er dagegen einen bedeutenden Platz ein. Von hier aus starten täglich Lastwagen, die das Unternehmen mit großen Teilen Europas verbinden.

West Transport ist ein Unternehmen, das sich aus einer Familientradition heraus zu einem spezialisierten Anbieter von Transport- und Logistikdienstleistungen entwickelt hat. Alles begann 1987, noch zu Zeiten des ehemaligen Jugoslawiens. Damals wagten France und Edica Tkalčič den Schritt in die Selbstständigkeit. Ein gebrauchter Mercedes-Benz Kurzhauber legte den Grundstein für die weitere Entwicklung des Unternehmens. Edica Tkalčič ist noch nie einen LKW gefahren, da sie eigenen Angaben zufolge nie die Prüfung abgelegt hat. (Bild: Matej Štakul)

„Mein Mann hatte bereits sieben Jahre als Lastwagenfahrer bei Avto Kočevje gearbeitet, einem großen Unternehmen mit einem weitreichenden Transportnetz von Europa bis in den Irak und den Iran. Dort sammelte er umfangreiche Erfahrungen im Transportgewerbe. Als wir etwas Geld gespart hatten, stellten wir fest, dass auf dem Markt Bedarf an lokalen Transportdienstleistungen bestand. Ich selbst arbeitete damals in der kaufmännischen Abteilung eines Braunkohlebergwerks.

Wir gründeten ein Unternehmen und entschieden uns für die Selbstständigkeit. Das war nicht einfach. Die Entscheidung fiel uns auch deshalb schwer, weil wir beide sichere Arbeitsplätze hatten. Aber wir brachten viel Ehrgeiz, Entschlossenheit und Fachwissen mit“, erinnert sich Edica Tkalčič an die Anfänge. Sie ist bis heute Eigentümerin und Prokuristin des Unternehmens.

Im Januar 1992 wurde das Unternehmen offiziell ins Handelsregister eingetragen. Sein Kerngeschäft ist bis heute der Straßengüterverkehr. Im Laufe der Jahre erweiterte West Transport sein Angebot jedoch um Lagerhaltung, Werkstattdienstleistungen, Reifenservice, eine Fahrzeugwaschanlage und Parkmöglichkeiten.

Aus der Anfangszeit stammt auch eine Anekdote, die verdeutlicht, wie schwierig es war, ein Unternehmen mit begrenzten finanziellen Mitteln aufzubauen.

„Als wir unseren ersten gebrauchten Lastwagen kauften, hatten wir sofort Probleme mit einem beschädigten Reifen. Das bedeutete für uns eine erhebliche finanzielle Belastung. Wir machten uns große Sorgen und hofften, dass sich so etwas nicht wiederholen würde. Schließlich hatten wir damals nicht viel Geld. Trotzdem waren wir von Anfang an überzeugt, dass wir es schaffen würden. Wir arbeiteten hart und verantwortungsbewusst, und schon bald stellten sich die ersten Einnahmen ein.“ Ihr erster Lkw war ein gebrauchter Mercedes-Benz Kurzhauber. (Bild: Matej Štakul)

Heute umfasst der Fuhrpark des Unternehmens 22 Lastwagen. Davon sind 17 klassische Sattelzugmaschinen mit einem Ladevolumen von 90 Kubikmetern. Die übrigen fünf Fahrzeuge sind Lastwagen mit Anhängern, die bis zu 120 Kubikmeter Ladung aufnehmen können.

Das Durchschnittsalter der Fahrzeugflotte beträgt lediglich zweieinhalb Jahre. Die Lastwagen sind für den Transport gefährlicher Güter ausgestattet und verfügen über Navigationssysteme, mit denen das Unternehmen ihre Fahrten überwachen kann.

Sämtliche Fahrzeuge stammen vom selben Hersteller. Das Familienunternehmen setzt seit seinen Anfängen konsequent auf Mercedes-Benz.

„Dafür gibt es einen guten Grund. Schon unser erster Lastwagen stammte von dieser deutschen Marke. Weil er uns gute Dienste leistete, kam uns gar nicht in den Sinn, beim nächsten Fahrzeug zu einem anderen Hersteller zu wechseln. Natürlich halten moderne Lastwagen heute wesentlich länger als früher. Außerdem sind sie technologisch deutlich fortschrittlicher. Die Qualität war schon immer hoch, weshalb wir schnell Vertrauen in die Marke fassten. Inzwischen gehören auch moderne Actros-Modelle zu unserem Fuhrpark.

Als wir den ersten Actros kauften, war das für uns ein großer Schritt nach vorn und zugleich eine erhebliche finanzielle Investition. Es war aber auch ein Beweis dafür, dass sich unser Unternehmen weiterentwickelte. Noch heute treffen wir die Entscheidung für einen neuen Lastwagen wie verantwortungsbewusste Unternehmer. Wir überlegen sorgfältig, handeln verantwortungsvoll und behalten dabei immer die Zukunft des Unternehmens im Blick“, erklärt Edica Tkalčič.

West Transport setzt auf Zuverlässigkeit und erfahrene Lkw-Fahrer

Im Transportgewerbe reicht es allerdings nicht aus, einfach nur einen Lastwagen zu besitzen. Das Fahrzeug muss genau dann verfügbar sein, wenn der Kunde es benötigt. Die Ware muss pünktlich und unbeschädigt am Ziel eintreffen. Jede Verzögerung kann zusätzliche Kosten verursachen.

West Transport garantiert Lieferungen innerhalb Sloweniens binnen 24 Stunden. Für Transporte innerhalb Europas benötigt das Unternehmen in der Regel zwischen 48 und 96 Stunden.

„Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sind sehr wichtig. Wir stehen in ständigem Kontakt mit unseren Fahrern und verfolgen ihre Fahrten mithilfe verschiedener Anwendungen. Natürlich kommt es gelegentlich vor, dass wir uns verspäten. In der Regel hat das aber keine Folgen, wenn wir den Kunden rechtzeitig informieren und erklären, was unterwegs passiert ist. Staus, Verkehrsunfälle und technische Probleme mit den Lastwagen lassen sich nicht immer vermeiden. Die Kunden haben dafür Verständnis. Entscheidend ist nur, dass sie informiert werden.“

Im Jahr 2025 erwirtschaftete West Transport einen Umsatz von 4,1 Millionen Euro und einen Gewinn von rund 102.000 Euro. Das Unternehmen beschäftigt 27 Mitarbeiter und verfügt nach Angaben des Wirtschaftsinformationsdienstes CompanyWall über eine Bonitätsbewertung von A+.

Jeder Lastwagen stellt eine erhebliche Investition dar. Zum Kaufpreis des Fahrzeugs kommen die Kosten für Anhänger, Kraftstoff, Gehälter, Versicherungen, Wartung, Reifen, Mautgebühren und Finanzierung hinzu.

Gemessen an der Mitarbeiterzahl ist West Transport ein relativ kleines Unternehmen. Der Umfang seiner Geschäftstätigkeit geht jedoch weit über die Grenzen eines kleinen regionalen Transportbetriebs hinaus. Eine besonders wichtige Rolle spielen dabei die Fahrer.

„Es gibt immer weniger slowenische Fahrer. Stattdessen kommen immer mehr aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens. Einen guten Fahrer zu finden, ist nicht einfach. Viele wechseln ihre Arbeitsstelle wie am Fließband und springen von einem Unternehmen zum nächsten. Solche Fahrer passen allerdings nicht zu unserem Unternehmen.

Viele unserer Fahrer arbeiten bereits seit Jahren bei uns. Die Fluktuation ist gering, weshalb wir jedes Jahr nur einen oder zwei neue Mitarbeiter einstellen. Meistens geschieht das auf Empfehlung unserer eigenen Fahrer. Sie sind zuverlässig, verantwortungsbewusst und gewissenhaft. Für uns sind die Fahrer Menschen und keine Zahlen.

Wir wissen, welche Probleme sie haben und was sie brauchen. Natürlich sind sie viel unterwegs. Manchmal fahren sie einen Monat lang und verbringen anschließend eine Woche zu Hause. Den meisten gefällt diese Arbeit, schließlich haben sie sich bewusst dafür entschieden. Außerdem verdienen sie gut und können einen Teil ihres Einkommens sparen“, erklärt Edica Tkalčič.

Interessanterweise hat sie selbst nie einen Lastwagen gefahren. Nach eigenen Angaben hat sie auch nie den entsprechenden Führerschein erworben.

Das wirtschaftliche und regulatorische Umfeld in Europa stellt Transportunternehmen zunehmend vor Herausforderungen. Sie müssen ihre Schadstoffemissionen reduzieren. Gleichzeitig verlangen Auftraggeber immer genauere Informationen über den Standort und den Zustand ihrer Sendungen. Hinzu kommen steigende Arbeits- und Energiekosten. Die Lastwagen selbst werden technologisch immer komplexer.

Im Vorteil sind künftig jene Transportunternehmen, die einen effizienten Fuhrpark mit einer guten Organisation, digitaler Sendungsverfolgung und zusätzlichen Dienstleistungen verbinden können. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

West Transport hat diesen Wandel bereits eingeleitet. Das Unternehmen versteht sich längst nicht mehr ausschließlich als Frachtführer, sondern als umfassender Transport- und Logistikdienstleister. Dazu gehören eine eigene Werkstatt, ein Lager, Parkflächen und weitere ergänzende Dienstleistungen.

Doch wie freundlich ist das wirtschaftliche Umfeld in Slowenien gegenüber Transportunternehmen?

„Früher gab es weniger Transportunternehmen und Fahrzeuge. Deshalb war die Arbeit einfacher. Leider stehen die Verantwortlichen in unserem Land der Transportbranche nicht besonders positiv gegenüber. Wir erhalten keine Unterstützung und keine Subventionen. Andere Wirtschaftszweige bekommen bestimmte Fördermittel, darunter auch nicht rückzahlbare Zuschüsse. Transportunternehmen gehen dagegen leer aus. Ohne solche Mittel ist es schwierig, sich weiterzuentwickeln. Vermutlich sind wir als Branche nicht einflussreich genug. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass der Staat nicht erkennt, wie wichtig der Transportsektor ist. Jedes Lebensmittel, jedes Medikament und jedes Material muss schließlich transportiert werden.“

Familienunternehmen in der Logistik: Die nächste Generation übernimmt

Heute führt bereits die zweite Generation der Familie Tkalčič das Unternehmen. Geschäftsführerin ist Tanja Tkalčič Vrščaj, während Erik Tkalčič den Werkstattbereich betreut.

„Der Transport war seit meiner Kindheit ein fester Bestandteil meines Lebens. Schon während meiner Grundschulzeit half ich meiner Mutter im Büro. Deshalb richtete ich auch meine Ausbildung darauf aus, eines Tages gemeinsam mit meiner Familie das Transportunternehmen zu führen. Andere Gedanken oder berufliche Vorstellungen hatte ich nie. Ein Familienunternehmen bietet Vorteile, weil man sich immer darauf verlassen kann, dass jemand einspringt und eine Aufgabe übernimmt, wenn man selbst verhindert ist. Natürlich bringt ein Familienunternehmen auch Herausforderungen mit sich. Mein Bruder ist acht Jahre jünger als ich. Schon unser Vater führte ihn in die Arbeit der Autowerkstatt ein. Ich selbst war dagegen schon immer für die finanziellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten des Unternehmens zuständig. Meine Mutter ist inzwischen im Ruhestand, gehört aber weiterhin zum Unternehmen. Sie verfügt über viel Erfahrung und ist für uns eine große Unterstützung. Die Zeiten sind unsicher, weshalb wir derzeit nicht expandieren werden. Wir setzen stattdessen weiter auf unsere solide Grundlage“, sagt Tanja Tkalčič Vrščaj.

West Transport hat es geschafft, die Vorteile seines Standorts zu nutzen, ohne sich von dessen geografischer Lage einschränken zu lassen. Kanižarica liegt weit entfernt von den wichtigsten slowenischen Wirtschaftszentren. Für die Lastwagen des Unternehmens spielt diese Entfernung jedoch kaum eine Rolle.

Der wichtigste Absatzmarkt liegt im Ausland. Kanižarica dient als Unternehmenssitz und Ausgangspunkt der Transporte. Das eigentliche Geschäft findet auf den Straßen Europas statt. Weiterlesen Fahrermangel: Europas Lieferketten droht der Kollaps

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Transportbranche zwischen Stagnation und Hoffnung: Deutschlands Schlüsselrolle

Besonders interessant ist die Entwicklung der ergänzenden Geschäftsbereiche. Rund um den klassischen Gütertransport hat West Transport ein Netzwerk von Dienstleistungen aufgebaut, das sowohl die eigenen Fahrzeuge als auch die Lastwagen anderer Unternehmen versorgt.

Dadurch verdient das Unternehmen nicht mehr ausschließlich an den Kilometern, die seine Fahrzeuge zurücklegen. Zusätzliche Einnahmen entstehen durch Dienstleistungen, die mit der Wartung und dem Betrieb von Lastwagen verbunden sind. Das verdeutlicht einen wichtigen Wandel innerhalb der Transportbranche. Ein modernes Transportunternehmen ist heute weit mehr als ein Betrieb, der Lastwagen und Anhänger besitzt.

Auch für die deutsche Transportwirtschaft ist diese Entwicklung relevant. Deutschland gehört zu den europäischen Märkten, die West Transport regelmäßig mit seinen Fahrzeugen bedient. Die Entscheidung des slowenischen Familienunternehmens, konsequent auf Lastwagen von Mercedes-Benz zu setzen, zeigt zugleich, welche Rolle deutsche Nutzfahrzeughersteller für international tätige Transportbetriebe spielen.

Hinzu kommen Herausforderungen, die deutsche Speditionen ebenfalls kennen. Dazu gehört insbesondere der Mangel an qualifizierten Berufskraftfahrern. Nach Einschätzung des Bundesverbands Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung fehlen in Deutschland rund 120.000 Lastwagenfahrer.