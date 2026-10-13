Nel ASA-Aktie hebt ab: Kooperation mit Rheinmetall bei E-Fuels treibt Pennystock nach oben

Nel-Aktie aktuell deutlich fester: ASA und Rheinmetall kooperieren bei E-Fuels

Nel und Rheinmetall haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um gemeinsame Möglichkeiten bei der dezentralen Produktion erneuerbarer synthetischer Kraftstoffe zu prüfen. Laut der offiziellen Mitteilung von Nel ASA soll die Elektrolysetechnologie des norwegischen Unternehmens mit Rheinmetalls Giga-PtX-Konzept und dessen Systemintegrationskompetenz kombiniert werden. Im Mittelpunkt stehen modulare Lösungen zur lokalen Herstellung CO2-armer synthetischer Kraftstoffe für Verteidigung und kritische Infrastruktur.

Im deutschen Aktienhandel an der Frankfurter Börse legte die Nel-Aktie am Dienstagvormittag zeitweise 10,5 Prozent zu. Um die Mittagszeit verbuchte die Nel-Aktie immer noch ein kräftiges Plus von annähernd 10 Prozent bei 0,2025 Euro. Auch die Rheinmetall-Aktie zeigte sich mit leichten Zuschlägen und kletterte am Dienstagmittag um 9,5 Prozent nach oben auf 964,40 Euro.

Rheinmetall will die Kraftstoffversorgung dezentralisieren

Rheinmetalls Giga-PtX-Konzept zielt auf ein Netz dezentraler Produktionsanlagen für synthetische Kraftstoffe. Auf seiner offiziellen Giga-PtX-Projektseite beschreibt der Konzern mehrere hundert Anlagen mit einer Leistung von jeweils bis zu 50 Megawatt. Synthetische Kraftstoffe sollen lokal aus Strom, Wasser und CO2 hergestellt werden. Die Anlagen sollen modular skalierbar sein; die Kraftstoffe sollen sich in bestehenden Logistiksystemen, Fahrzeugen und Flugzeugen nutzen lassen. Rheinmetall sieht darin eine Möglichkeit, die Kraftstoffversorgung von Streitkräften weniger abhängig von langen Lieferketten zu machen.

Elektrolyse ist ein zentraler Schritt, um mit erneuerbarem Strom Wasserstoff herzustellen. Dieser Wasserstoff kann anschließend zusammen mit CO2 zu synthetischen Kraftstoffen verarbeitet werden. Für den norwegischen Markt will Rheinmetall seine Partnerstruktur nun mit Nel erweitern. Die Kooperation ist laut Unternehmensmitteilung jedoch geografisch nicht auf Norwegen beschränkt. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Noch kein verbindlicher Auftrag

Angaben zu einem konkreten Auftragswert, verbindlichen Abnahmemengen oder einem festen Investitionsvolumen wurden nicht veröffentlicht. Weitere Schritte stehen laut Nel unter dem Vorbehalt gemeinsamer Vereinbarungen und laufender Prüfungen.

Für Nel wäre ein späterer kommerzieller Auftrag dennoch wichtig. Im zweiten Quartal 2026 sank der Umsatz aus Kundenverträgen gegenüber dem Vorjahresquartal um zwölf Prozent auf 153 Millionen norwegische Kronen. Der Nettoverlust betrug 189 Millionen Kronen. Gleichzeitig stieg der Auftragseingang um 224 Prozent auf 230 Millionen Kronen, wie Nel ASA in seiner Quartalsmitteilung berichtete.

Nel steht kurz vor Quartalszahlen

Nel hat angekündigt, seine Zahlen für das dritte Quartal 2026 am 15. Oktober vorzulegen. Das geht aus der offiziellen Einladung zur Ergebnispräsentation hervor.

Für die Einordnung der Geschäftsentwicklung sind insbesondere Auftragseingang, Umsatzentwicklung und Liquidität relevant. Ende Juni verfügte Nel über einen Auftragsbestand von 1,213 Milliarden Kronen und liquide Mittel von 1,328 Milliarden Kronen.

Strategische Verbindung von Wasserstoff und Verteidigung

Die Kooperation soll technische und kommerzielle Voraussetzungen prüfen: mögliche Standorte, Infrastrukturbedarf, Zugang zu erneuerbarem Strom, nachhaltige Kohlenstoffquellen und vorrangige Anwendungen. Sie kann auch Pilotprojekte umfassen, um die modularen Konzepte zu erproben.

Nel ASA: Kooperation mit Rheinmetall bleibt vorerst Absichtserklärung

Ob daraus ein substantielles Geschäft entsteht, wird sich erst in den kommenden Projektphasen zeigen. Entscheidend wird sein, ob aus den Machbarkeitsprüfungen und möglichen Pilotprojekten konkrete Bestellungen entstehen.