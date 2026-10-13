Finanzen

Nel ASA-Aktie hebt ab: Kooperation mit Rheinmetall bei E-Fuels treibt Pennystock nach oben

Nel ASA und Rheinmetall wollen bei dezentraler Produktion synthetischer Kraftstoffe zusammenarbeiten. Die norwegische Wasserstoff-Aktie reagiert im Börsenhandel am Dienstag mit deutlichen Kursgewinnen. Allerdings handelt es sich bisher lediglich um eine Absichtserklärung, nicht um einen verbindlichen Großauftrag.
Autor
avtor
Markus Gentner
13.10.2026 11:58
Aktualisiert: 13.10.2026 11:58
Lesezeit: 6 min
Nel ASA-Aktie hebt ab: Kooperation mit Rheinmetall bei E-Fuels treibt Pennystock nach oben
Rheinmetall bindet Nel in sein Giga-PtX-Konzept ein. Anleger feiern die Wasserstoff-News. (Bild: ChatGPT)

Nel-Aktie aktuell deutlich fester: ASA und Rheinmetall kooperieren bei E-Fuels

Nel und Rheinmetall haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um gemeinsame Möglichkeiten bei der dezentralen Produktion erneuerbarer synthetischer Kraftstoffe zu prüfen. Laut der offiziellen Mitteilung von Nel ASA soll die Elektrolysetechnologie des norwegischen Unternehmens mit Rheinmetalls Giga-PtX-Konzept und dessen Systemintegrationskompetenz kombiniert werden. Im Mittelpunkt stehen modulare Lösungen zur lokalen Herstellung CO2-armer synthetischer Kraftstoffe für Verteidigung und kritische Infrastruktur.

Im deutschen Aktienhandel an der Frankfurter Börse legte die Nel-Aktie am Dienstagvormittag zeitweise 10,5 Prozent zu. Um die Mittagszeit verbuchte die Nel-Aktie immer noch ein kräftiges Plus von annähernd 10 Prozent bei 0,2025 Euro. Auch die Rheinmetall-Aktie zeigte sich mit leichten Zuschlägen und kletterte am Dienstagmittag um 9,5 Prozent nach oben auf 964,40 Euro.

Rheinmetall will die Kraftstoffversorgung dezentralisieren

Rheinmetalls Giga-PtX-Konzept zielt auf ein Netz dezentraler Produktionsanlagen für synthetische Kraftstoffe. Auf seiner offiziellen Giga-PtX-Projektseite beschreibt der Konzern mehrere hundert Anlagen mit einer Leistung von jeweils bis zu 50 Megawatt. Synthetische Kraftstoffe sollen lokal aus Strom, Wasser und CO2 hergestellt werden. Die Anlagen sollen modular skalierbar sein; die Kraftstoffe sollen sich in bestehenden Logistiksystemen, Fahrzeugen und Flugzeugen nutzen lassen. Rheinmetall sieht darin eine Möglichkeit, die Kraftstoffversorgung von Streitkräften weniger abhängig von langen Lieferketten zu machen.

Elektrolyse ist ein zentraler Schritt, um mit erneuerbarem Strom Wasserstoff herzustellen. Dieser Wasserstoff kann anschließend zusammen mit CO2 zu synthetischen Kraftstoffen verarbeitet werden. Für den norwegischen Markt will Rheinmetall seine Partnerstruktur nun mit Nel erweitern. Die Kooperation ist laut Unternehmensmitteilung jedoch geografisch nicht auf Norwegen beschränkt.

Noch kein verbindlicher Auftrag

Angaben zu einem konkreten Auftragswert, verbindlichen Abnahmemengen oder einem festen Investitionsvolumen wurden nicht veröffentlicht. Weitere Schritte stehen laut Nel unter dem Vorbehalt gemeinsamer Vereinbarungen und laufender Prüfungen.

Für Nel wäre ein späterer kommerzieller Auftrag dennoch wichtig. Im zweiten Quartal 2026 sank der Umsatz aus Kundenverträgen gegenüber dem Vorjahresquartal um zwölf Prozent auf 153 Millionen norwegische Kronen. Der Nettoverlust betrug 189 Millionen Kronen. Gleichzeitig stieg der Auftragseingang um 224 Prozent auf 230 Millionen Kronen, wie Nel ASA in seiner Quartalsmitteilung berichtete.

Nel steht kurz vor Quartalszahlen

Nel hat angekündigt, seine Zahlen für das dritte Quartal 2026 am 15. Oktober vorzulegen. Das geht aus der offiziellen Einladung zur Ergebnispräsentation hervor.

Für die Einordnung der Geschäftsentwicklung sind insbesondere Auftragseingang, Umsatzentwicklung und Liquidität relevant. Ende Juni verfügte Nel über einen Auftragsbestand von 1,213 Milliarden Kronen und liquide Mittel von 1,328 Milliarden Kronen.

Strategische Verbindung von Wasserstoff und Verteidigung

Die Kooperation soll technische und kommerzielle Voraussetzungen prüfen: mögliche Standorte, Infrastrukturbedarf, Zugang zu erneuerbarem Strom, nachhaltige Kohlenstoffquellen und vorrangige Anwendungen. Sie kann auch Pilotprojekte umfassen, um die modularen Konzepte zu erproben.

Nel ASA: Kooperation mit Rheinmetall bleibt vorerst Absichtserklärung

Ob daraus ein substantielles Geschäft entsteht, wird sich erst in den kommenden Projektphasen zeigen. Entscheidend wird sein, ob aus den Machbarkeitsprüfungen und möglichen Pilotprojekten konkrete Bestellungen entstehen.

Kurzfristig treibt die Nachricht den Kurs der , langfristig zählen Auftragsvolumen, Marge und Umsetzungstempo. Genau daran wird sich zeigen, ob die Kooperation mehr ist als ein positives Signal. Die nächsten Quartale liefern dafür den entscheidenden Realitätscheck für Investoren.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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