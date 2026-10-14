ASML-Aktie im Fokus: KI-Boom beschert Milliarden-Gewinn – ASML hebt Prognose nach Rekordquartal

ASML-Aktie klettert: Chipkonzern meldet deutlich mehr Umsatz und Gewinn

Der niederländische Halbleiterausrüster ASML hat am Mittwoch starke Geschäftszahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg im dritten Quartal auf 11,662 Milliarden Euro, nach 7,516 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Zuwachs von rund 55 Prozent. Der Nettogewinn kletterte von 2,125 auf 4,960 Milliarden Euro und hat sich damit mehr als verdoppelt. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 57,5 Prozent.

Die Zahlen stammen aus der am Mittwochmorgen verbreiteten Originalmitteilung von ASML. Die Investoren erhalten damit einen aktuellen Maßstab dafür, wie stark die Investitionen in Rechenzentren, künstliche Intelligenz und moderne Speicherchips bei ASML ankommen. ASML ist für die Herstellung besonders leistungsfähiger Chips wichtig, weil der Konzern die komplexe EUV-Lithografietechnik liefert, mit der Hersteller sehr feine Strukturen auf Siliziumwafer übertragen können.

Die ASML-Aktie reagiert auf die Zahlen zunächst mit Zuschlägen. Im frühen Mittwochshandel an der Frankfurter Börse klettert die ASML-Aktie aktuell annähernd 1,8 Prozent auf über 1.550 Euro.

Die Jahresprognose steigt – aber nicht an beiden Enden

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet ASML jetzt einen Umsatz zwischen 44 und 45 Milliarden Euro. Bei der Vorlage der Halbjahreszahlen im Juli hatte das Unternehmen noch 43 bis 45 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Untergrenze steigt also um eine Milliarde Euro, während die Obergrenze unverändert bleibt. Für die Bruttomarge rechnet ASML nun mit etwa 56 Prozent; im Juli hatte die Prognosespanne 54 bis 56 Prozent betragen.

Auch der Ausblick auf das Schlussquartal fällt ambitioniert aus. Von Oktober bis Dezember sollen 14,2 bis 15,2 Milliarden Euro Umsatz erreicht werden. Das wäre deutlich mehr als in den ersten drei Quartalen. Die höheren Erwartungen spiegeln nach Darstellung der Unternehmensführung insbesondere die Nachfrage nach Anlagen und Leistungssteigerungen bereits installierter Maschinen wider. Prognosen sind jedoch keine gesicherten Aufträge und können sich bei Verzögerungen in Produktion oder Auslieferung ändern. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Warum der KI-Boom bei ASML besonders ankommt

ASML liefert keine fertigen KI-Chips an Rechenzentrumsbetreiber. Das Unternehmen verkauft die Maschinen und Dienstleistungen, mit denen Chipproduzenten ihre Fertigungskapazitäten ausbauen oder effizienter nutzen. Investieren Auftragsfertiger und Speicherhersteller in anspruchsvollere Technologien, steigt der Bedarf an Lithografieanlagen und Nachrüstungen.

Im jüngsten Quartal setzte ASML allein mit Service und Verbesserungen bestehender Anlagen rund 3,289 Milliarden Euro um. Ein Quartal zuvor waren es 2,762 Milliarden Euro. Das ist wirtschaftlich wichtig, weil nicht jeder zusätzliche Umsatz aus dem Verkauf einer neuen Maschine stammen muss. Die Anzahl neu verkaufter Lithografiesysteme stieg im Quartalsvergleich von 86 auf 113. Beide Kennzahlen zeigen, wie breit der Aufschwung derzeit ausfällt.

Die Nachfrage geht nach Einschätzung des Managements inzwischen so weit, dass einzelne Kunden Interesse an Lieferungen für die Jahre 2029 und 2030 signalisieren. Das sind keine automatisch verbindlichen Bestellungen. Dennoch verdeutlicht der ungewöhnlich lange Planungshorizont, wie aufwendig neue Chipfabriken und die dazugehörigen Lieferketten aufgebaut werden.

ASML muss die Produktionskapazität schneller ausbauen

Der größte Engpass könnte künftig weniger die Nachfrage als vielmehr die Lieferfähigkeit sein. Vorstandschef Christophe Fouquet erklärte bei der Zahlenvorlage, die nach aktuellem Plan vorgesehenen Kapazitäten für 2027 und 2028 dürften nicht ausreichen, um sämtliche Kundenwünsche zu erfüllen. Das Unternehmen prüft daher, ob sich die Kapazitäten für 2028 stärker erhöhen lassen als bisher vorgesehen.

Bereits im Sommer hatte ASML angekündigt, seine Kapazitäten für bestimmte EUV- und DUV-Lithografieanlagen im Jahr 2027 gegenüber 2026 um ungefähr 30 Prozent auszubauen. Eine weitere Steigerung für 2028 wurde damals untersucht. Der tatsächliche Ausbau hängt von Zulieferern, Fachkräften, Komponenten, Investitionen und dem Hochlauf komplexer Systeme ab. Eine hohe Nachfrage ist für die Geschäftsaussichten günstig, kann aber bei verspäteten Lieferungen nicht sofort in Umsatz umgewandelt werden. X Newsletter Premium Exklusive Inhalte, Insider-Wissen und besondere Vorteile – sichern Sie sich jetzt den Zugang zu unserem Premium-Newsletter und seien Sie immer einen Schritt voraus! E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

ASML-Aktie: Was Anleger aus den Zahlen ablesen können

Im dritten Quartal 2025 hatte ASML noch 7,5 Milliarden Euro Umsatz und eine Bruttomarge von 51,6 Prozent berichtet. Der aktuelle Vergleich zeigt somit nicht nur erhebliches Wachstum, sondern auch eine deutlich höhere Profitabilität. Das Ergebnis je Aktie stieg von 5,49 Euro auf 12,95 Euro.

ASML kaufte im dritten Quartal 2026 nach eigenen Angaben Aktien im Wert von rund 4,1 Milliarden Euro zurück. Außerdem ist eine Zwischendividende von 1,88 Euro je Aktie vorgesehen, zahlbar am 4. November. Solche Kapitalrückflüsse können für Aktionäre attraktiv sein, ersetzen aber keine Bewertung des zugrunde liegenden Geschäfts und seines Preises an der Börse.

Ein wesentlicher Risikofaktor bleibt das zyklische Investitionsverhalten der Halbleiterbranche. Sollte sich die Nachfrage nach KI-Rechenleistung schwächer entwickeln als derzeit angenommen, könnten Kunden Ausrüstungsprojekte verschieben. Hinzu kommen Exportbeschränkungen, geopolitische Spannungen und die hohe technische Komplexität der Anlagen. Aus guten Quartalszahlen folgt deshalb nicht automatisch, dass die Aktie auf jedem Kursniveau günstig bewertet ist.

Worauf es nach dem Rekordquartal für den ASML-Aktienkurs ankommt

Für den weiteren Jahresverlauf sind drei Fragen zentral: Erreicht ASML die angekündigten Rekordumsätze im vierten Quartal? Können Zulieferer und eigene Werke mit der Nachfrage Schritt halten? Und bleiben die hohen Margen bestehen, während die Produktion erweitert wird? Antworten auf diese Fragen sagen mehr über den längerfristigen Unternehmenswert aus als die erste Kursreaktion auf eine einzelne Quartalsmeldung.

Die Zahlen vom 14. Oktober sprechen für einen bislang ungewöhnlich starken Nachfragezyklus bei Halbleiterausrüstung. Gleichzeitig erhöhen sie die Erwartungen an ASML. Wer die Aktie beurteilt, muss deshalb beides im Blick behalten: die technologische Schlüsselstellung des Unternehmens und die Risiken eines sehr ambitionierten Wachstumspfads. Weiterlesen Roboter-Aktien: Investoren sehen Chancen im globalen Robotik-Wettlauf

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KI-Nachfrage treibt ASML – entscheidend wird die Lieferung

ASML profitiert sichtbar von der hohen Nachfrage nach modernen Chips und der Aufrüstung bestehender Produktionsanlagen. Umsatz und Gewinn sind kräftig gestiegen, die Jahresprognose wurde am unteren Ende angehoben. Gleichzeitig zeigt die Warnung vor begrenzten Kapazitäten, dass starke Bestellungen nicht sofort zu realisierten Umsätzen werden. Für Aktionäre ist deshalb der Produktionshochlauf mindestens so wichtig wie der KI-Boom selbst. Hinzu kommen geopolitische Risiken, Exportkontrollen und die Bewertung einer bereits stark beachteten Technologieaktie. Das Rekordquartal stärkt die operative Ausgangslage, garantiert jedoch weder künftige Margen noch weitere Kursgewinne. Entscheidend bleiben die nächsten Auslieferungen, das Schlussquartal und die Planungen für 2027.