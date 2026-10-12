US-Börsen: Reichen die außergewöhnlichen Gewinne einiger weniger Giganten aus?

US-Aktien steigen weiter: Doch der Markt hängt immer stärker an wenigen Konzernen. (Bild: dpa)

US-Aktien steigen weiter: Doch der Markt hängt immer stärker an wenigen Konzernen. (Bild: dpa) Foto: Boris Roessler

US-Börsen: Wall Street setzt auf Gewinnboom – wie lange reicht die Kraft der Tech-Riesen?

Schon in dieser Woche beginnt in vollem Umfang die Berichtssaison der großen börsennotierten US-Unternehmen für das dritte Quartal dieses Jahres. Als Erste werden die großen amerikanischen Finanzkonzerne ihre Ergebnisse für den vergangenen Berichtszeitraum vorlegen.

Für die im S&P 500 enthaltenen Unternehmen erwartet die Wall Street im Durchschnitt einen Gewinnsprung von 29,5 Prozent, berichtet das Portal Investor Klubs auf Basis von FactSet zusammengestellte Schätzungen.

Die Erfahrung zeigt, dass die tatsächlichen Ergebnisse häufig noch besser ausfallen. Es wäre deshalb keine Überraschung, wenn die Gewinne der amerikanischen Unternehmen im dritten Quartal im Jahresvergleich um mindestens ein Drittel gestiegen wären.

Es könnte zudem das dritte Quartal in Folge werden, in dem die Gewinne amerikanischer Unternehmen gegenüber dem Vorjahr um mindestens 25 Prozent wachsen.

Man kann deshalb sagen, dass der Aktienmarkt in diesem Jahr vor allem von den starken Unternehmensgewinnen getragen wird. Dafür verantwortlich sind in erster Linie die Technologiegiganten.

Im zweiten Quartal stiegen die Gewinne der S&P-500-Unternehmen im Jahresvergleich um 52 Prozent und die Umsätze um 15,6 Prozent.

Für das gesamte laufende Jahr wird bei amerikanischen Unternehmen ein Gewinnanstieg von 32,4 Prozent und ein Umsatzwachstum von 12,4 Prozent erwartet, zeigen die von FactSet zusammengestellten Daten. Bild: ChatGPT

Gewinnwachstum dürfte sich 2027 abschwächen

Nach den aktuellen Prognosen könnte sich das Gewinnwachstum im kommenden Jahr verlangsamen. Das ist allerdings nachvollziehbar, da die Vergleichsbasis bei Gewinnen und Umsätzen in diesem Jahr deutlich steigt.

Für das kommende Jahr wird bei den S&P-500-Unternehmen insgesamt ein Gewinnplus von 15,8 Prozent und ein Umsatzwachstum von 9,3 Prozent erwartet.

Auch das wäre keineswegs schlecht.

Es deutet zugleich darauf hin, dass der offizielle Ausblick der Wall-Street-Analysten auf die Zukunft trotz erheblicher Unsicherheit weiterhin ausgesprochen positiv bleibt.

Das Ganze ließe sich ungefähr so zusammenfassen: Solange die Gewinne in diesem Tempo wachsen, kann es sich die Karawane am Aktienmarkt leisten, bestimmte Risiken zu ignorieren.

Die Anleger setzen offenbar darauf, dass eine weitere sehr starke Berichtssaison amerikanischer Unternehmen eine ausreichend solide Grundlage dafür schafft, dass die US-Aktienkurse noch weiter steigen. Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

Doch der Markt fährt zunehmend nur mit einem Motor

An dieser Stelle lassen sich allerdings Zweifel äußern, ob der derzeitige Antrieb des Aktienmarkts nicht irgendwann zu seiner größten Schwachstelle werden könnte.

Denn die Geschichte vom beeindruckenden Gewinnwachstum amerikanischer Unternehmen hängt inzwischen in hohem Maße von den Ausgaben der Technologieunternehmen für die Entwicklung künstlicher Intelligenz und den Aufbau der dafür erforderlichen Infrastruktur ab.

Sollte die KI-Musik, die den Rhythmus des Aktienmarkts in diesem Jahr maßgeblich bestimmt hat, verstummen, könnte das zu erheblichen Problemen führen. Und zwar nicht nur in den USA.

Tatsache ist, dass die Rally am amerikanischen Markt in den vergangenen Wochen deutlich schmaler geworden ist. Starke Kursanstiege bei Technologieaktien sorgen dafür, dass sich der Gesamtmarkt nach oben bewegt.

In Wirklichkeit könnte jedoch der Wertzuwachs einiger gigantischer Unternehmen, die aufgrund ihrer enormen Marktkapitalisierung einen sehr großen Einfluss auf kapitalisierungsgewichtete Indizes haben, darüber hinwegtäuschen, dass sich der Aktienmarkt insgesamt derzeit gar nicht in so guter Verfassung befindet.

So ist der gleichgewichtete S&P 500 seit Mitte August um 4,5 Prozent gefallen.

Seit Mitte September sind die Kurse lediglich bei einem Drittel der S&P-500-Unternehmen gestiegen.

Tatsächlich legte innerhalb eines Monats nur ein einziger US-Sektor zu: Informationstechnologie, und zwar um 7,3 Prozent.

Das reichte dennoch aus, um den Gesamtmarkt nach oben zu ziehen. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Die Kluft am Aktienmarkt wird immer größer

Viele andere Branchen stehen dagegen unter Druck. So sind etwa die Aktien von Immobilienunternehmen innerhalb eines Monats um 7,5 Prozent gefallen. Belastend wirken Erwartungen über die stark gestiegene Zinslast.

Damit wird die ohnehin bereits enorme Kluft zwischen den größten Gewinnern des Markts und allen übrigen Aktien immer größer. „Eine schmale Marktrally ist ein klassisches Zeichen für die Entstehung von Blasen, und normalerweise ändert sich daran nichts, bis die Blase platzt“, schrieben Analysten der Bank of America in einer Mitteilung an ihre Kunden.

Es gibt ein Sprichwort, wonach alle Wege nach Rom führen.

Aktuell könnte man sagen, dass alle Wege der Anleger zu Technologieunternehmen führen, zum sogenannten Magnificent Seven und einigen weiteren Konzernen.

Diese Warnungen gab es schon früher

Allerdings muss hinzugefügt werden, dass Warnungen vor einer zu schmalen Rally am amerikanischen Aktienmarkt auch in der Vergangenheit regelmäßig zu hören waren. Bislang hat es sich trotz gelegentlicher Phasen der Ermüdung beim Thema KI-Investitionen nicht ausgezahlt, sich dem ständig wiederkehrenden Chor der Sorgen anzuschließen.

In diesem Jahr war der Wunsch der Anleger, durch den Kauf entsprechender Aktien an einer von künstlicher Intelligenz versprochenen Produktivitätssteigerung beteiligt zu sein, stärker als alle Bedenken.

„Die Menschen bauen ihre Mauer der Sorgen auf, und die Unternehmensgewinne reißen sie brutal wieder ein“, beschreiben Analysten von Federated Hermes gegenüber der Financial Times die Lage.

„Weder die jüngsten makroökonomischen Daten noch die Signale im Zusammenhang mit dem Investitionsboom bei künstlicher Intelligenz deuten auf eine Verlangsamung hin“, sagte auch Ben Snider, Chefstratege für den US-Aktienmarkt bei Goldman Sachs.

Goldman Sachs rechnet allerdings damit, dass allein Nvidia und Micron für mehr als ein Drittel des gesamten Gewinnwachstums amerikanischer Unternehmen im dritten Quartal verantwortlich sein werden.

Die Giganten der künstlichen Intelligenz sind inzwischen so mächtig geworden und die technologische Entwicklung verläuft so schnell, dass viele Anleger deren Aktien inzwischen als weitgehend unempfindlich gegenüber höheren Zinsen betrachten, erklären Analysten.

Daraus entsteht die Hoffnung, dass die beeindruckenden Gewinnprognosen die Kurse der Technologieunternehmen weiter antreiben können, selbst wenn höhere Zinsen und eine Abkühlung der Wirtschaft den restlichen Markt belasten, schreibt auch das Wall Street Journal. Weiterlesen Investor Felix: Warum ich bei der Moderna-Aktie trotz 130 Prozent Kurssprung noch genau hinschaue

DWN-Podcast Folge 46: Die Woche im Rückblick – KW 41

Investor Felix: Sechs Gründe, warum die Micron-Aktie zum Kauf einlädt

Deutliche Unterschiede zwischen den Branchen

Für die US-Unternehmen aus dem Bereich Informationstechnologie wird im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr ein Gewinnsprung von 65 Prozent erwartet. Den größten Einfluss haben dabei Nvidia, Apple, Microsoft, Advanced Micro Devices, Broadcom und Micron Technology.

Im Bereich Kommunikationsdienstleistungen wird ein Gewinnanstieg von 51,5 Prozent erwartet. Mehr als ein Drittel dieses Sektors entfällt auf Meta Platforms und Alphabet. Prozentual gesehen dürfte das mit Abstand stärkste Gewinnwachstum allerdings bei Energieunternehmen zu beobachten sein.

Für amerikanische Unternehmen dieser Branche wird geschätzt, dass ihre Gewinne im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 114 Prozent gestiegen sind.

Auch bei Unternehmen aus dem US-Grundstoffsektor könnte der Gewinn um rund 30 Prozent gewachsen sein.

Doch längst nicht alle Branchen schneiden so gut ab.

Für den Gesundheitssektor, zyklische Konsumunternehmen, Finanzkonzerne sowie Hersteller und Verkäufer weniger zyklischer Konsumgüter wird lediglich ein Gewinnwachstum knapp über null erwartet.

Der Kontrast könnte entsprechend groß ausfallen. Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

Auch in Europa steigen die Gewinne

Bei den Unternehmen des europäischen Stoxx 600 wird im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr ein Gewinnwachstum von 19,4 Prozent erwartet, zeigen Daten von LSEG I/B/E/S.

Auch hier unterscheiden sich die Erwartungen zwischen den einzelnen Branchen erheblich.

Bei europäischen Energieunternehmen wird mit einer Verdopplung der Gewinne gerechnet. Im Technologiesektor wird ein Plus von 24 Prozent erwartet.

Ohne den Einfluss des Energiesektors könnten die Gewinne der großen europäischen Unternehmen im dritten Quartal um knapp zehn Prozent gestiegen sein. Die Umsätze europäischer Unternehmen könnten im dritten Quartal um 10,6 Prozent gewachsen sein. Ohne den Energiesektor wären es 4,3 Prozent.

Insgesamt sieht die Lage damit vielleicht gar nicht so schlecht aus, auch wenn die USA Europa beim Gewinnwachstum deutlich hinter sich lassen. Für Europa besteht allerdings das Risiko, dass steigende Zinsen eine Entwicklung auslösen, die einer Schuldenkrise ähnelt.

Zudem wird Europa stärker von hohen Energiepreisen belastet. Die USA sind schließlich der weltweit größte Produzent sowohl von Öl als auch von Gas. In der Folge befinden sich die europäischen Aktienkurse bereits seit zwei Monaten auf dem Rückzug.