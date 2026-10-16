US-Marktbericht: KI-Ausverkauf breitet sich aus

An den US-Börsen spiegeln sich wirtschaftliche Erwartungen und geopolitische Trends. (Foto: stockinasia/iStock)

An den US-Börsen spiegeln sich wirtschaftliche Erwartungen und geopolitische Trends. (Foto: stockinasia/iStock) Foto: stockinasia/iStock

Verluste im Technologiesektor weiten sich aus

Als an der Wall Street am Freitag die Schlussglocke das Ende der Handelswoche einläutete, herrschte ein tiefrotes Bild.

Künstliche Intelligenz, Chip-Aktien, der Technologiesektor und die Sorge vor einer Blasenbildung standen für Marktbeobachter weiterhin im Mittelpunkt.

Der Ausverkauf, der Anfang der Woche im KI-Sektor begonnen hatte, greift weiter um sich. Ein prominentes Opfer war CoreWeave: Das Unternehmen, das Rechenzentrumskapazitäten vermietet, brach um mehr als 13 Prozent ein.

Tesla verlor mehr als 2 Prozent, nachdem der Elektrofahrzeughersteller seinen neuen Roadster enthüllt hatte.

Zinsen und Makrodaten belasten die Stimmung

„Die Anleger sind beim Thema KI erschöpft“, sagte Nick Colas von DataTrek Research. „Und der Katalysator sind die Zinsen.“

An anderer Stelle beendete die US-Regierung ihr Haushaltsjahr mit dem höchsten Budgetdefizit seit 2021, während Rohöl der Sorte Brent im späten Handel wieder auf fast 110 US-Dollar stieg.

Gewinner und Verlierer des Handelstages

Der S&P 500 verlor 1,09 Prozent auf 7.659,41 Punkte, der Dow Jones Industrial Average sank um 0,34 Prozent auf 52.001,52 Punkte und der Nasdaq gab um 2,14 Prozent auf 26.140,03 Punkte nach.

Die größten Gewinner im S&P 500 waren im Tagesverlauf Targa Resources mit einem Plus von 4,33 Prozent auf 294,79 US-Dollar, Diamondback Energy mit plus 4,27 Prozent auf 203,95 US-Dollar, EOG Resources mit plus 4,25 Prozent auf 158,05 US-Dollar und Kinder Morgan mit plus 4,19 Prozent auf 34,20 US-Dollar.

Auf der Verliererseite standen Twilio mit einem Minus von 10,62 Prozent auf 244,37 US-Dollar, Super Micro Computer mit minus 9,86 Prozent auf 31,63 US-Dollar und Flex Ltd mit minus 8,16 Prozent auf 90,46 US-Dollar.