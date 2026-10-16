Finanzen

US-Marktbericht: KI-Ausverkauf breitet sich aus

Die Wall Street erlebt eine turbulente Handelswoche – erfahren Sie, was hinter der aktuellen Unruhe an den Märkten steckt.
Autor
Bonnier Investor
16.10.2026 22:11
Lesezeit: 1 min
US-Marktbericht: KI-Ausverkauf breitet sich aus
An den US-Börsen spiegeln sich wirtschaftliche Erwartungen und geopolitische Trends. (Foto: stockinasia/iStock) Foto: stockinasia/iStock

Verluste im Technologiesektor weiten sich aus

Als an der Wall Street am Freitag die Schlussglocke das Ende der Handelswoche einläutete, herrschte ein tiefrotes Bild.

Künstliche Intelligenz, Chip-Aktien, der Technologiesektor und die Sorge vor einer Blasenbildung standen für Marktbeobachter weiterhin im Mittelpunkt.

Der Ausverkauf, der Anfang der Woche im KI-Sektor begonnen hatte, greift weiter um sich. Ein prominentes Opfer war CoreWeave: Das Unternehmen, das Rechenzentrumskapazitäten vermietet, brach um mehr als 13 Prozent ein.

Tesla verlor mehr als 2 Prozent, nachdem der Elektrofahrzeughersteller seinen neuen Roadster enthüllt hatte.

Zinsen und Makrodaten belasten die Stimmung

„Die Anleger sind beim Thema KI erschöpft“, sagte Nick Colas von DataTrek Research. „Und der Katalysator sind die Zinsen.“

An anderer Stelle beendete die US-Regierung ihr Haushaltsjahr mit dem höchsten Budgetdefizit seit 2021, während Rohöl der Sorte Brent im späten Handel wieder auf fast 110 US-Dollar stieg.

Gewinner und Verlierer des Handelstages

Der S&P 500 verlor 1,09 Prozent auf 7.659,41 Punkte, der Dow Jones Industrial Average sank um 0,34 Prozent auf 52.001,52 Punkte und der Nasdaq gab um 2,14 Prozent auf 26.140,03 Punkte nach.

Die größten Gewinner im S&P 500 waren im Tagesverlauf Targa Resources mit einem Plus von 4,33 Prozent auf 294,79 US-Dollar, Diamondback Energy mit plus 4,27 Prozent auf 203,95 US-Dollar, EOG Resources mit plus 4,25 Prozent auf 158,05 US-Dollar und Kinder Morgan mit plus 4,19 Prozent auf 34,20 US-Dollar.

Auf der Verliererseite standen Twilio mit einem Minus von 10,62 Prozent auf 244,37 US-Dollar, Super Micro Computer mit minus 9,86 Prozent auf 31,63 US-Dollar und Flex Ltd mit minus 8,16 Prozent auf 90,46 US-Dollar.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Finanzen
Damit Sie sich auf Ihr Unternehmen konzentrieren können
Finanzen Damit Sie sich auf Ihr Unternehmen konzentrieren können

Ein Unternehmen zu führen, bedeutet, täglich Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig soll möglichst...

 

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

US-Marktbericht: KI-Ausverkauf breitet sich aus
DWN
Finanzen
Finanzen US-Marktbericht: KI-Ausverkauf breitet sich aus
16.10.2026

Die Wall Street erlebt eine turbulente Handelswoche – erfahren Sie, was hinter der aktuellen Unruhe an den Märkten steckt.

Deal mit Nvidia: Bundesregierung plant Kooperation mit US-Chiphersteller
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deal mit Nvidia: Bundesregierung plant Kooperation mit US-Chiphersteller
16.10.2026

Deutschland will die Lücke beim Einsatz künstlicher Intelligenz in der Industrie schließen. Viele deutsche KMU hinken bei der digitalen...

Ein Großhändler stellte 35 Roboter ein und verdreifachte so die Kapazität – ist das die Zukunft?
DWN
Unternehmensporträt
Unternehmensporträt Ein Großhändler stellte 35 Roboter ein und verdreifachte so die Kapazität – ist das die Zukunft?
16.10.2026

Wenn Kunden eine Lieferung innerhalb von 24 Stunden erwarten, wird das Lager zu einem Wettbewerbsfaktor. Dies hat den dänischen...

Die 723.000-Mitarbeiter-Lücke: Deutschlands schleichender Verlust an Wohlstand
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Die 723.000-Mitarbeiter-Lücke: Deutschlands schleichender Verlust an Wohlstand
16.10.2026

Die deutsche Wirtschaft steuert auf eine historische Belastungsprobe zu. Während politische Debatten häufig von akuten Konjunktursorgen,...

Deutsche in der Dauerkrise: Immer mehr Ausfälle aufgrund psychischer Erkrankungen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutsche in der Dauerkrise: Immer mehr Ausfälle aufgrund psychischer Erkrankungen
16.10.2026

Die Krisen der vergangenen Jahre hinterlassen Spuren in der Psyche vieler Menschen und am Arbeitsmarkt: Immer mehr Arbeitnehmer fallen...

Frühstartrente kommt: Bundestag beschließt 10 Euro für Kinder
DWN
Politik
Politik Frühstartrente kommt: Bundestag beschließt 10 Euro für Kinder
16.10.2026

Mit der Frühstartrente will der Staat Kindern monatlich zehn Euro für ein langfristiges Aktiendepot geben. Wer zuerst von der...

DWN-Podcast Folge 47: Die Woche im Rückblick – KW 42
DWN
Panorama
Panorama DWN-Podcast Folge 47: Die Woche im Rückblick – KW 42
16.10.2026

Unser neuer Podcast ist da: Die ganze Woche in wenigen Minuten. Der DWN-Wochenrückblick bringt die Themen, die zählen – eingeordnet,...

Analyse: Europa steht geschlossen gegen China, verschärft aber den Konflikt um den Milliardenhaushalt
DWN
Politik
Politik Analyse: Europa steht geschlossen gegen China, verschärft aber den Konflikt um den Milliardenhaushalt
16.10.2026

Die EU sieht erste Fortschritte im Handelskonflikt mit China. Doch das Defizit wächst weiter, und Brüssel bereitet bereits neue...