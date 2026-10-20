Politik

Sonntagsumfrage: AfD bleibt stärkste Kraft

Die AfD liegt in der YouGov-Umfrage weiter vorn, während sich bei mehreren Parteien kaum etwas bewegt. Welche Verschiebungen es im Vergleich zum Vormonat gibt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
20.10.2026 09:33
Lesezeit: 1 min
Sonntagsumfrage: AfD bleibt stärkste Kraft
Umfrage von YouGov: AfD bleibt in Sonntagsfrage stärkste Kraft – Union zehn Prozentpunkte dahinter. (Foto: dpa) Foto: Christoph Reichwein

Sonntagsumfrage: AfD bleibt stärkste Kraft

Die AfD bleibt einer YouGov-Umfrage zufolge in Deutschland stärkste Kraft. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden 28 Prozent die AfD wählen, 1 Prozentpunkt weniger als im September, teilte YouGov mit. CDU/CSU kämen wie im September weiterhin auf 18 Prozent.

Die Grünen liegen demnach knapp dahinter mit 16 Prozent - ebenfalls unverändert gegenüber dem Vormonat. Die SPD gewinnt laut YouGov gegenüber September 1 Prozentpunkt hinzu und käme aktuell auf 14 Prozent. Die Linke bliebe unverändert bei 10 Prozent, die FDP weiter bei 5 Prozent. Das BSW verliert im Vergleich zu September 1 Prozentpunkt und liegt bei 3 Prozent.

Für die aktuelle YouGov-Sonntagsfrage gaben den Angaben zufolge 1.773 von 2.202 wahlberechtigten Befragungsteilnehmerinnen und -teilnehmern ihre Wahlabsicht an. Die Befragung fand zwischen dem 16. und 19. Oktober statt.

Vorurteile gegenüber Juden ein Problem in Deutschland

Bei den Sondierungsgesprächen zwischen Die Linke, den Grünen und der SPD in Berlin spielt das Verhältnis der Linken zu Israel und das Thema Antisemitismus eine mitentscheidende Rolle. Fast die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland (46 Prozent) ist der Meinung, dass Vorurteile gegenüber Juden ein Problem in der deutschen Gesellschaft sind.

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