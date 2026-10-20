Finanzen

US-Märkte im Überblick: Achterbahnfahrt bei KI- und Tech-Aktien am Dienstag

Spannung an der Wall Street: Was hinter den jüngsten Kursbewegungen steckt und welche Werte jetzt überraschen.
Autor
Bonnier Investor
20.10.2026 22:09
Lesezeit: 1 min
US-Märkte im Überblick: Achterbahnfahrt bei KI- und Tech-Aktien am Dienstag
Die Entwicklung der US-Börsen beeinflusst Investoren und Märkte weltweit. (Foto: ymgerman/iStock) Foto: ymgerman/iStock

Turbulenzen und Kehrtwenden im Tech-Sektor

Die Indizes an der Wall Street beendeten den Handel uneinheitlich, nachdem ein turbulenter Tag für KI- und Tech-Aktien mit leichten Verlusten beim Nasdaq zu Ende ging.

Der Dow Jones verzeichnete einen deutlichen Aufschwung, da Händler auf eine bevorstehende starke Berichtssaison setzten.

KI-Aktien waren zum Handelsauftakt kräftig eingebrochen, wobei CoreWeave und Intel zu den am stärksten betroffenen Werten gehörten – bevor sie innerhalb der ersten Handelsstunde eine spektakuläre Kehrtwende vollzogen.

Einige dieser Aktien rutschten in der letzten Handelsstunde jedoch wieder ins Minus, wobei CoreWeave mit einem Plus von 1,6 Prozent schloss und Oracle um 1,1 Prozent zulegte.

SK Hynix hingegen büßte 2,1 Prozent ein.

Der VanEck Semiconductor ETF, der eine Reihe großer Halbleiterkonzerne abbildet, gab bis zur Schlussglocke um 0,3 Prozent nach, nachdem er den Großteil des Tages geschwankt hatte.

Uneinheitliche Indizes und Rekordhoch beim S&P 500

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1,02 Prozent auf einen Endstand von 52.495,82 Punkten, während der technologielastige Nasdaq Composite den Handel 0,02 Prozent im Minus bei 26.424,82 Punkten beendete.

Unterdessen legte der S&P 500 um 0,28 Prozent zu und erreichte mit 7.712,57 Punkten ein neues Rekordhoch.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel um 2,3 Basispunkte auf 5,11 Prozent, während 30-jährige Papiere um 4,5 Basispunkte auf 5,42 Prozent nachgaben.

Gewinner und Verlierer unter den Einzelwerten

Die Auskunftei Equifax war der größte Gewinner im S&P 500 und legte nach positiven Quartalszahlen um mehr als 11,3 Prozent zu, gefolgt von Hasbro (+11,2 Prozent) und Moderna (+6,7 Prozent).

Den stärksten Verlust verzeichnete hingegen General Motors: Die Aktie brach um 7 Prozent ein, nachdem der Konzern seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr eingrenzte und ein Aktienrückkaufprogramm über 20 Milliarden US-Dollar ankündigte.

Flutter legte um 2,1 Prozent zu, nachdem das Unternehmen den Abbau von 1.400 Stellen in Großbritannien und Irland angekündigt hatte, davon 240 am Hauptsitz in Dublin.

Salesforce machte sämtliche Verluste wieder wett und schloss nahezu unverändert, nachdem das Papier im Tagesverlauf um 3 Prozent eingebrochen war. Zuvor gab der Konzern die Übernahme von Braze Inc., einer KI-gestützten Marketingplattform, für fast 5,7 Milliarden US-Dollar (5,07 Milliarden Euro) bekannt. Braze schoss um über 51 Prozent in die Höhe.

General Electric sackte um 3,6 Prozent ab, obwohl der Konzern seine Jahresprognose aufgrund der starken Nachfrage nach Flugzeugtriebwerken angehoben hatte.

SpaceX beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,11 Prozent, während Netflix im Vorfeld der nach Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen um 1,66 Prozent nachgab.

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