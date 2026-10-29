Mercedes-Benz-Aktie: Abfindungen bei Autobauer gehen in neue Runde – warum der Sparkurs teuer bleibt

Mercedes: Abfindungsangebote ab Dezember – was das für die Mercedes-Benz-Aktie heißt

Mercedes-Benz zieht die Kostenschraube erneut an. In seiner Quartalsmitteilung kündigt der Stuttgarter Autobauer an, das freiwillige Abfindungsprogramm für sogenannte indirekte Funktionen in Deutschland ab Dezember wieder anzubieten. Dazu gehören Tätigkeiten außerhalb der unmittelbaren Fahrzeugmontage, etwa in Verwaltung und unterstützenden Bereichen. Wie viele Mitarbeiter diesmal ein Angebot erhalten oder tatsächlich ausscheiden sollen, beziffert Mercedes in dieser Mitteilung nicht.

Der Schritt steht im Zusammenhang mit einem verschärften globalen Produktivitätsprogramm. Nach Konzernangaben wurden die Fixkosten seit 2019 bereits um ungefähr ein Viertel reduziert. Seit Juni 2026 richtet sich die nächste Sparrunde verstärkt auf die deutschen Standorte. Eine Abfindung bedeutet zunächst eine Auszahlung an ausscheidende Beschäftigte; die erhofften geringeren laufenden Personalkosten treten erst später ein. Das erklärt einen Teil des Spannungsverhältnisses zwischen Sparziel und kurzfristig sinkenden Barmitteln.

Die Anleger honorieren die Bemühungen des Autobauers, die Mercedes-Benz-Aktie klettert im frühen Donnerstagshandel nach oben. Etwa zwei Stunden nach Handelsstart an der Frankfurter Börse verbucht die Aktie von Mercedes-Benz auf XETRA ein Plus von 1,7 Prozent bei annähernd 40,50 Euro.

1,1 Milliarden Euro Abfluss durch Restrukturierung

Die finanzielle Dimension ist erheblich. Mercedes meldet für die ersten neun Monate 2026 einen freien Cashflow im Industriegeschäft von rund 3,1 Milliarden Euro. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es noch rund 5,6 Milliarden Euro. In der aktuellen Bilanz nennt der Autobauer Mittelabflüsse von ungefähr 1,1 Milliarden Euro für Restrukturierungsmaßnahmen, überwiegend im Zusammenhang mit dem freiwilligen Abfindungsprogramm in Deutschland.

Die 1,1 Milliarden Euro sind ausdrücklich kein ausgewiesener Betrag allein für die neue Dezemberrunde. Es handelt sich um bereits angefallene Zahlungen für Restrukturierungen im Berichtszeitraum. Eine Gleichsetzung mit dem künftigen Finanzbedarf wäre falsch. Wie teuer die nächste Runde wird, hängt von der Zahl der Vereinbarungen, individuellen Konditionen und Auszahlungszeitpunkten ab.

Im dritten Quartal allein fiel der freie Cashflow des Industriegeschäfts von rund 1,37 Milliarden Euro auf 172 Millionen Euro. Das Unternehmen verweist dabei insbesondere auf einen zeitweiligen Anstieg des Bestands neuer Fahrzeuge. Die Abfindungszahlungen erklären somit nicht den gesamten Rückgang des Quartals-Cashflows. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ergebnis im Pkw-Geschäft halbiert sich bereinigt

Im dritten Quartal erwirtschaftete Mercedes-Benz Cars ein bereinigtes operatives Ergebnis von 560 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es noch rund 1,14 Milliarden Euro. Die bereinigte Umsatzrendite im Pkw-Geschäft sank von 4,8 auf 2,5 Prozent. Der Konzernumsatz fiel um 4,5 Prozent auf rund 30,7 Milliarden Euro.

Das ausgewiesene Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern stieg dagegen auf rund 1,77 Milliarden Euro. Dieser scheinbare Widerspruch erklärt sich unter anderem dadurch, dass im Vorjahresquartal höhere Sondereffekte das berichtete Ergebnis belastet hatten. Bereinigt ging das operative Konzernergebnis um 15 Prozent zurück. Für eine sachgerechte Bewertung muss deshalb zwischen berichteten und bereinigten Kennzahlen unterschieden werden.

Die Ad-hoc-Mitteilung vom 27. Oktober beschreibt die verschlechterte Ausgangslage: Die Pkw-Sparte soll 2026 nur noch eine bereinigte Umsatzrendite von zwei bis drei Prozent erzielen. Zuvor hatte Mercedes drei bis fünf Prozent erwartet. Für das Konzern-EBIT rechnet das Management nun nur noch mit dem Vorjahresniveau.

China setzt die deutsche Autoindustrie unter Druck

Vor allem in China ist der Wettbewerb härter geworden. In der Absatzmeldung vom 7. Oktober berichtet der Hersteller, dass die Pkw-Verkäufe in China im dritten Quartal im Jahresvergleich um 31 Prozent auf etwa 86.800 Fahrzeuge sanken. Europa und die USA entwickelten sich besser. Zugleich legten die weltweiten Verkäufe vollelektrischer Pkw um 61 Prozent zu.

Die Entwicklung zeigt, weshalb höhere Elektroauto-Stückzahlen nicht automatisch höhere Gewinne bedeuten. Neue Modelle, Forschung, Produktionsumstellungen und ein intensiver Preiswettbewerb verursachen erhebliche Kosten. Für Mercedes geht es darum, die Profitabilität trotz der Investitionen wieder zu erhöhen. Der Personalumbau ist Teil dieser Strategie, kann die Absatzprobleme aber nicht allein lösen.

Was Beschäftigte bei einem Abfindungsangebot beachten müssen

Eine freiwillige Abfindungsvereinbarung muss individuell bewertet werden. Relevant sind nicht nur die angebotene Bruttosumme, sondern auch Restlaufzeit und Beendigungstermin des Arbeitsverhältnisses, steuerliche Folgen, betriebliche Altersversorgung und mögliche Auswirkungen auf Arbeitslosengeld.

Die Bundesagentur für Arbeit erläutert, dass ein Aufhebungsvertrag unter Umständen zu einer Sperrzeit beim Arbeitslosengeld führen kann. Diese Folge tritt nicht automatisch bei jedem Angebot ein. Entscheidend sind die konkrete Vereinbarung und die Umstände der Beendigung. Beschäftigte sollten deshalb vor einer Unterschrift unabhängigen Rat einholen und Meldefristen beachten.

Ebenso wichtig ist die Abgrenzung zur gesetzlichen Regelung: Paragraf 1a Kündigungsschutzgesetz sieht unter bestimmten Voraussetzungen bei einer betriebsbedingten Kündigung einen Anspruch von einem halben Monatsverdienst pro Beschäftigungsjahr vor. Das ist keine allgemeine, zwingende Berechnungsformel für jedes freiwillige Abfindungsangebot. Die Konditionen einer Mercedes-Vereinbarung können davon abweichen.

Die IG Metall verweist in ihren Informationen zur Beschäftigungssicherung auf die 2025 vereinbarte Zukunftssicherung bei Mercedes-Benz. Welche Regelungen im konkreten Betrieb und für den einzelnen Vertrag gelten, sollten Mitarbeiter mit Betriebsrat, Gewerkschaft oder arbeitsrechtlicher Beratung klären. Aus der angekündigten neuen Runde ergibt sich noch kein verlässlich bezifferbarer individueller Abfindungsbetrag.

Mercedes-Benz-Aktie: Warum die Börse auf den Cashflow schaut

Bei einem Personalabbau können kurzfristig erhebliche Zahlungen anfallen, bevor sich geringere Fixkosten in den kommenden Jahren niederschlagen. Der Rückgang des industriellen freien Cashflows in den ersten neun Monaten verdeutlicht diese zeitliche Verschiebung. Anleger sollten deshalb prüfen, wie viel Geld für den Umbau noch benötigt wird und ob sich die operative Marge später tatsächlich verbessert.

Zugleich bleibt die industrielle Nettoliquidität mit rund 31 Milliarden Euro hoch. Das gibt Mercedes Handlungsspielraum. Eine starke Liquiditätsreserve bedeutet allerdings nicht, dass schwache Renditen oder sinkende Barmittel dauerhaft folgenlos wären. Das Management muss die Strategie durch belastbare Fortschritte im Kerngeschäft untermauern. Weiterlesen VW-Aktie im Fokus: Milliardenverlust bei VW – es läuft noch schlechter als gedacht

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Abfindungen sind Investitionen in niedrigere Kosten

Die neue Abfindungsrunde zeigt, dass Mercedes-Benz seinen Umbau noch nicht abgeschlossen hat. Während der Konzern langfristig Personalkosten senken will, fließen zunächst erhebliche Mittel für Restrukturierungen ab. Die Quartalszahlen machen sichtbar, wie stark der Druck auf das Pkw-Geschäft und den freien Cashflow geworden ist. Beschäftigte sollten deshalb jedes Angebot individuell prüfen und insbesondere Steuern, Fristen und mögliche Folgen für das Arbeitslosengeld berücksichtigen.

Für Aktionäre sind weniger die Ankündigung weiterer Einsparungen als deren tatsächlich messbare Wirkung entscheidend. Nur wenn Margen und Barmittelzuflüsse wieder dauerhaft steigen, kann der teure Personalumbau seinen wirtschaftlichen Zweck erfüllen. Genau darauf werden die kommenden Quartale Hinweise liefern.