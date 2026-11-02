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UniCredit-Chef Orcel wirbt im Übernahmekampf um Commerzbank-Mittelstand

Im Übernahmeringen um die Commerzbank geht UniCredit in die Offensive: Konzernchef Andrea Orcel verspricht deutschen Firmenkunden mehr Finanzierung, breitere Dienstleistungen und bessere internationale Verbindungen. Ob ein Zusammenschluss den Mittelstand tatsächlich stärkt, ist jedoch offen.
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avtor
Markus Gentner
02.11.2026 09:39
Aktualisiert: 02.11.2026 09:39
Lesezeit: 6 min
UniCredit-Chef Orcel wirbt im Übernahmekampf um Commerzbank-Mittelstand
Im Streit um die Commerzbank wirbt UniCredit um deutsche Firmenkunden. (Bild: dpa) Foto: Andreas Arnold

Übernahmekampf um Commerzbank: UniCredit-Chef Orcel wirbt gezielt um das Vertrauen des Mittelstands

Die italienische Großbank UniCredit will die Sorgen deutscher Firmenkunden im Übernahmekampf um die Commerzbank zerstreuen. Am Freitag veröffentlichte der Konzern eine umfangreiche Erklärung zur Zukunft des Mittelstandsgeschäfts. Darin verspricht er, die Beziehungen der Commerzbank und der deutschen UniCredit-Tochter HypoVereinsbank (HVB) nicht auszudünnen, sondern auszubauen.

In der Mittelstands-Erklärung von UniCredit stellt Konzernchef Andrea Orcel mehr Finanzierungskapazität, ein erweitertes Produktangebot und einen besseren Zugang zu internationalen Märkten in Aussicht. Gemeint sind unter anderem Unternehmenskredite, Handelsfinanzierung, Zahlungsverkehr, Absicherungsgeschäfte und Kapitalmarktdienstleistungen. Deutsche Kunden sollen dabei auf die Präsenz des Konzerns in 14 europäischen Kernmärkten zurückgreifen können.

Die Botschaft ist bewusst offensiv formuliert: Der Zusammenschluss solle den Unternehmen mehr Möglichkeiten eröffnen und ihre bestehenden Ansprechpartner und Beziehungen nicht schwächen. Allerdings handelt es sich um eine Ankündigung der kaufinteressierten Bank – nicht um nachgewiesene Vorteile einer bereits vollzogenen Fusion. Verbindliche Zusagen zu einzelnen Kreditlinien, Konditionen oder Standorten lassen sich daraus nicht ableiten.

Warum Andrea Orcel jetzt neue Zusagen macht

UniCredit nähert sich seit 2024 schrittweise einer möglichen Kontrolle über die Commerzbank. Mit ihrem öffentlichen Tauschangebot sicherte sich die Mailänder Bank im Sommer 2026 Zugriff auf einen großen Teil der Anteile. Nach eigenen Angaben entsprach ihre Position nach Ablauf der Annahmefristen 47,59 Prozent des Kapitals beziehungsweise rechnerisch 49,65 Prozent der Stimmrechte.

Einen weiteren wichtigen Schritt meldete UniCredit am 15. Oktober. Laut ihrer Mitteilung zur EZB-Genehmigung darf der Konzern die Beteiligungsschwelle von 30 Prozent überschreiten und seinen Anteil ohne aufsichtsrechtliche Obergrenze weiter aufstocken. UniCredit rechnet damit, dass die übrigen regulatorischen Schritte und Bedingungen gegen Jahresende erfüllt werden könnten.

Wichtig ist die Unterscheidung: Die Genehmigung ist keine Nachricht, dass beide Banken bereits verschmolzen sind. Auch die Übernahme der operativen Führung folgt nicht automatisch aus einer solchen Freigabe. Bis zur tatsächlichen Änderung der Eigentums- und Unternehmensstrukturen bleiben rechtliche und praktische Fragen offen.

Commerzbank hält an eigener Strategie fest

Die Gegenseite argumentiert seit Monaten, dass ihre selbstständige Entwicklung für Aktionäre und Kunden mehr Wert schaffe als die bisher vorgelegten Übernahmepläne. In der Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat vom 18. Mai 2026 kritisierte die Commerzbank unter anderem die fehlende angemessene Übernahmeprämie und aus ihrer Sicht unrealistische Synergieannahmen. Sie setzt stattdessen auf das Programm „Momentum 2030“.

Die offiziellen Fragen und Antworten der Commerzbank betonen zudem, dass die strategische und operative Leitung weiterhin beim Vorstand liege. Für die Kundschaft ändere sich durch die bisherige Beteiligungssituation am Tagesgeschäft nichts. Die Bank bezeichnet sich als wichtigen Finanzierungspartner des deutschen Mittelstands und verweist auf ihre gewachsenen Kundenbeziehungen.

Damit stehen zwei konkurrierende Zukunftsbilder nebeneinander: UniCredit wirbt mit Größe und internationalem Netzwerk, die Commerzbank mit Eigenständigkeit und vertrauten Strukturen. Welche Strategie in der Praxis günstiger für Firmenkunden ausfällt, lässt sich derzeit nicht allein aus den öffentlichen Erklärungen ableiten.

Wo die Risiken für Firmenkunden liegen

Bei einer möglichen Integration von HVB und Commerzbank würden sich bestehende Kundenportfolios und regionale Zuständigkeiten teilweise überschneiden. Ob daraus Synergien, veränderte Kreditprozesse oder der Abbau von Doppelstrukturen entstehen, hängt von der konkreten Umsetzung ab.

Für mittelständische Unternehmen können schon kleine Änderungen bedeutsam sein. Entscheidend ist etwa, ob eine zugesagte Betriebsmittellinie unverändert verlängert wird, wie rasch Investitionskredite entschieden werden und ob das vertraute Firmenkunden-Team erreichbar bleibt. Besonders exportorientierte Unternehmen profitieren möglicherweise von einem größeren internationalen Netzwerk. Dies wäre aber nur dann ein Vorteil, wenn die zusätzlichen Leistungen tatsächlich verfügbar und wirtschaftlich attraktiv sind.

Auch die Interessen der Beschäftigten und des Standorts Frankfurt spielen politisch eine große Rolle. Die Bundesregierung fordert im Übernahmestreit, dass die Commerzbank ihre Bedeutung für den deutschen Mittelstand behält. Eine konkrete Vereinbarung über Personal, Filialen und Auslandspräsenz ist mit Orcels jüngster Mittelstands-Erklärung jedoch nicht dokumentiert.

Was Firmen jetzt sinnvoll prüfen können

Unternehmen mit größeren Finanzierungsbedürfnissen sollten ihre Bankbeziehungen nicht allein auf Grundlage der Übernahmespekulation verändern. Sinnvoller ist eine Bestandsaufnahme laufender Kreditverträge, Verlängerungstermine, Sicherheiten und Ansprechpartner. Bei anstehenden Investitionen kann es sich lohnen, parallel Angebote anderer Institute einzuholen und Konzentrationsrisiken in der Finanzierung zu begrenzen.

Für Commerzbank-Aktionäre wiederum sind Beteiligungsquote, regulatorischer Zeitplan und konkrete Umsetzungspläne wichtiger als allgemeine Wachstumsaussagen. Ohne neue Vereinbarungen oder belastbare Finanzdaten lässt sich aus der Erklärung vom 30. Oktober weder ein sicherer Übernahmeabschluss noch ein bestimmter Aktienkurs ableiten.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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