Politik

Stromumlage ab 2031: Damit sollen neue Gaskraftwerke finanziert werden

Elf Kraftwerksprojekte erhalten Geld dafür, Strom für Dunkelflauten bereitzuhalten. Die Kosten sollen auf alle Stromverbraucher umgelegt werden – wie teuer es am Ende wird, ist noch offen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
03.11.2026 14:57
Lesezeit: 1 min
Stromumlage ab 2031: Damit sollen neue Gaskraftwerke finanziert werden
"Wir bringen die Kraftwerksstrategie aus der Planung in die Umsetzung und schaffen damit die Grundlage für eine sichere und bezahlbare Stromversorgung", betont Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum auf Stromverbraucher eine neue Umlage für Gaskraftwerke zukommt.
  • Welche Energiekonzerne den Zuschlag für die ersten Kraftwerksprojekte erhalten.  
  • Was die Bereithaltung der neuen Erzeugungskapazitäten jährlich kostet.

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