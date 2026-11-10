Politik

„Hört auf, euch selbst zu belügen“: Ukrainische Rüstungschefin warnt Europa

Europa redet über hybride Bedrohungen, die Ukraine erlebt täglich russische Angriffe. Für die Chefin des ukrainischen Rüstungsunternehmens Fire Point ist das kein Zufall, sondern Ausdruck einer gefährlichen europäischen Selbsttäuschung. Iryna Terekh fordert Politiker und Unternehmen auf, sich auf eine neue Realität einzustellen. Ihr Unternehmen entwickelt gemeinsam mit europäischen Partnern eine Alternative zum amerikanischen Patriot-System.
Autor
avtor
Kim Lundin
10.11.2026 11:00
Lesezeit: 8 min
„Hört auf, euch selbst zu belügen“: Ukrainische Rüstungschefin warnt Europa
Der Krieg in der Ukraine verändert die Sicherheitslage in ganz Europa und stellt Politik, Wirtschaft und Verteidigungsindustrie vor grundlegende Herausforderungen. (Bild: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigade via AP/dpa) Foto: Iryna Rybakova

Europäische Verteidigung muss sich auf Russlands Bedrohung einstellen

Europa befindet sich nach Ansicht von Iryna Terekh längst im Krieg mit Russland und muss sich entsprechend vorbereiten, so unsere Kollegen von Dagens Industri. Die Geschäftsführerin des ukrainischen Verteidigungstechnologieunternehmens Fire Point, das unter anderem mit Saab an einer europäischen Abwehrrakete gegen ballistische Flugkörper arbeitet, richtet deshalb eine eindringliche Warnung an die europäischen Entscheidungsträger.

„Hört auf, euch selbst zu belügen“, sagt sie.

Aus Sicherheitsgründen stand ihr Name nicht im Programm. Doch als die nordische Industrieallianz Nordic Compass ihren ersten Gipfel in Göteborg veranstaltete, gehörte die Geschäftsführerin des viel beachteten ukrainischen Verteidigungstechnologieunternehmens Fire Point zu den Rednern auf der Bühne.

Vor Hunderten Zuhörern, darunter zahlreiche führende Vertreter aus Wirtschaft und Politik der nordischen Länder, berichtete Iryna Terekh von ihren persönlichen Erlebnissen und ihrer glücklichen Flucht vor russischen Massakern kurz nach Beginn der umfassenden russischen Invasion im Februar 2022. Diese Erfahrungen hätten sie dazu bewogen, ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen.

Sie gab ihre Arbeit als Architektin auf, um stattdessen ihr Wissen, ihre Energie und ihr Talent dafür einzusetzen, der Ukraine bei der Abwehr der russischen Aggression zu helfen.

Fire Point stellt unter anderem mehrere jener Marschflugkörper her, die die Ukraine mit großem Erfolg gegen Raffinerien und zahlreiche weitere Ziele tief im russischen Staatsgebiet einsetzt.

Fire Point und Saab entwickeln europäische Alternative zu Patriot

Seit dem Sommer leitet Fire Point das neue paneuropäische Projekt Freyja, an dem auch das schwedische Unternehmen Saab beteiligt ist. Ziel ist es, in Rekordgeschwindigkeit eine Abwehrrakete gegen ballistische Flugkörper zu entwickeln, die den immer intensiveren russischen Luftangriffen entgegenwirken kann. Gleichzeitig sind die Lieferungen amerikanischer Patriot-Abwehrraketen stark zurückgegangen.

„Die Bedrohung ist so groß, dass niemand sie allein bewältigen kann. Ich bin sehr froh, dass wir die Spitzenunternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie für unser Vorhaben gewinnen konnten“, sagte Iryna Terekh.

Das Ziel besteht darin, Freyja mindestens viermal günstiger als Patriot zu machen. Bereits im kommenden Jahr soll das System in der Lage sein, russische Raketenangriffe abzuwehren.

„Ich möchte insbesondere gegenüber der Industrie und den Politikern betonen, dass ihr aufhören müsst, solche Bedrohungen als seltene Ereignisse zu betrachten, mit denen ihr nicht rechnet. Stattdessen solltet ihr sie eher wie Regen behandeln“, sagte Iryna Terekh.

Sie erklärte, dass russische Angriffe in der Ukraine inzwischen zur neuen Normalität gehörten und die Menschen sich deshalb darauf vorbereiten müssten. Genauso wie man sich Regenschirme und Regenkleidung besorge, wenn es häufig regne.

„Wenn man die Angriffe wie schlechtes Wetter behandelt, findet man Wege, sich darauf vorzubereiten“, sagte Iryna Terekh.

Fire Point beschäftigt nach ihren Angaben 9.000 Mitarbeiter und trägt große Verantwortung im Kampf der Ukraine gegen Russland. Um die Produktion abzusichern, hat das Unternehmen seine Fertigung beispielsweise auf 100 verschiedene Standorte verteilt.

Europäische Verteidigung braucht Ehrlichkeit statt Wunschdenken

Zum Abschluss ihres Auftritts in Göteborg wurde Iryna Terekh gefragt, welche Botschaft ihr für das Publikum am wichtigsten sei.

„Hört auf, euch selbst über die Realität zu belügen, vor der wir stehen. Hört auf, beschönigende Begriffe wie hybrid zu verwenden, und nennt die Dinge beim Namen“, sagte Iryna Terekh und fuhr fort:

„Begreift, dass Europa schon seit Langem in einen Krieg mit Russland verwickelt ist. Manchmal äußert sich das durch Gasabkommen, Informationsoperationen oder bei Wahlen. Und richtet die Tätigkeit, für die ihr verantwortlich seid, entsprechend aus.“

Iryna Terekh beendete ihren Auftritt mit einer Warnung an die nordischen Politiker und führenden Wirtschaftsvertreter. Wunschdenken gehöre in der gegenwärtigen Lage zu den gefährlichsten Verhaltensweisen.

„Wenn wir vereint sind, können wir viele Probleme lösen. Aber um erfolgreich zu sein, müssen wir ehrlich zu uns selbst und zueinander sein.“

Für Deutschland hat diese Warnung eine besondere Bedeutung. Die Bundesrepublik steht vor der Aufgabe, ihre Verteidigungsfähigkeit auszubauen und zugleich die europäische Rüstungsindustrie enger zu vernetzen. Das Freyja-Projekt verdeutlicht, welche Rolle die Zusammenarbeit zwischen ukrainischen Unternehmen mit praktischer Kriegserfahrung und etablierten europäischen Rüstungskonzernen künftig spielen könnte.

Dabei gibt es bereits konkrete Verbindungen zur deutschen Industrie. Der deutsche Radarspezialist Hensoldt und Fire Point vereinbarten im Juni 2026 eine Zusammenarbeit bei Freyja. Auch Diehl Defence ist an der Entwicklung beteiligt. Das Unternehmen soll Komponenten für die Zielerfassung und Lenkung der Abwehrraketen bereitstellen.

Die Aussagen von Iryna Terekh sind vor allem eine Warnung davor, die Bedrohung durch Russland zu unterschätzen. Ihre Einschätzung, Europa befinde sich bereits im Krieg mit Russland, ist eine politische und sicherheitspolitische Bewertung. Sie bedeutet nicht, dass Deutschland oder andere europäische Staaten unmittelbar militärische Kriegsparteien wären.

Für die europäische Verteidigung stellt sich damit eine grundlegende Frage: Wie schnell können Politik und Industrie ihre Strukturen an eine Sicherheitslage anpassen, in der militärische Bedrohungen nicht länger als außergewöhnliche Ereignisse betrachtet werden? Das Freyja-Projekt zeigt, dass technologische Zusammenarbeit ein Teil der Antwort sein könnte. Entscheidend bleibt jedoch, ob aus ambitionierten Entwicklungsplänen rechtzeitig einsatzfähige Systeme entstehen.

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Kim Lundin
Kim Lundin schreibt für Dagens industri, das schwedische Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. In seinen Beiträgen beschäftigt er sich unter anderem mit Unternehmen, Verteidigungsindustrie und sicherheitspolitischen Entwicklungen. Gelegentlich erscheinen seine Einordnungen auch bei der DWN.
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