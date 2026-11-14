Technologie

Wie sich die Deutschen über mich lustig machten, als ich ein Handy kaufte

Nach fast fünf Jahren war es Zeit für ein neues Handy. Das alte funktionierte zwar noch, doch der Akku musste inzwischen dreimal täglich geladen werden. Was zunächst nach einem simplen Neukauf klingt, wurde schnell zu einer Suche zwischen Chipengpässen, überraschenden Preisunterschieden und dynamischer Preisgestaltung.
Autor
avtor
Blaz Abe
14.11.2026 16:13
Lesezeit: 4 min
Wie sich die Deutschen über mich lustig machten, als ich ein Handy kaufte
Handykauf in München: Wie dynamische Preise überraschen und warum ältere Modelle wegen Chipengpässen im Handel plötzlich teurer werden (Foto: ChatGPT).

Im Folgenden:

  • Warum globale Chipengpässe mittlerweile selbst die Preise älterer Smartphonemodelle verteuern.
  • Wie Einzelhändler mittels dynamischer Preisgestaltung spürbare Preisunterschiede zwischen einzelnen Filialen schaffen.
  • Weshalb neuere Smartphone-Generationen trotz hoher Preise nicht zwangsläufig eine technische Verbesserung bieten.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Blaz Abe
Blaž Abe ist Autor bei Finance.si und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit slowenischer Perspektive auf Unternehmertum, Arbeit und wirtschaftliche Entwicklungen.
Wie sich die Deutschen über mich lustig machten, als ich ein Handy kaufte
DWN
Technologie
Technologie Wie sich die Deutschen über mich lustig machten, als ich ein Handy kaufte
14.11.2026

Nach fast fünf Jahren war es Zeit für ein neues Handy. Das alte funktionierte zwar noch, doch der Akku musste inzwischen dreimal täglich...

Nvidia-Aktie nach dem Huang-Abgang: Droht dem KI-Giganten eine dauerhafte Krise?
DWN
Finanzen
Finanzen Nvidia-Aktie nach dem Huang-Abgang: Droht dem KI-Giganten eine dauerhafte Krise?
14.11.2026

Ein Skandal beendet eine Ära beim KI-Chipgiganten Nvidia. Der Abgang von Nvidia-CEO Jensen Huang wirft Fragen zu seiner Nachfolge und...

Scalable startet ausschüttenden Welt-ETF: Was hinter der Null-Prozent-Gebühr steckt
DWN
Finanzen
Finanzen Scalable startet ausschüttenden Welt-ETF: Was hinter der Null-Prozent-Gebühr steckt
14.11.2026

Scalable Capital und DWS bringen eine ausschüttende Variante ihres Welt-ETFs auf den Markt. Der Fonds soll vierteljährlich Erträge...

Gut vorbereitet ins Mitarbeiterjahresgespräch: Feedback und Zielvereinbarungen richtig nutzen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Gut vorbereitet ins Mitarbeiterjahresgespräch: Feedback und Zielvereinbarungen richtig nutzen
14.11.2026

Einmal im Jahr ist es in der Regel so weit: Mitarbeiter und Führungskraft kommen zusammen und lassen gemeinsam das Jahr und die Leistungen...

Neuer BMW 3er: Elektro überzeugt, doch der Benziner siegt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Neuer BMW 3er: Elektro überzeugt, doch der Benziner siegt
14.11.2026

Der neue BMW 3er tritt erstmals auch als vollelektrischer i3 an. Hohe Reichweite, enorme Leistung und moderne Technik treffen auf einen...

Ford Saarlouis ein Jahr nach Produktionsende: Neue Hoffnung für das Werk
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Ford Saarlouis ein Jahr nach Produktionsende: Neue Hoffnung für das Werk
14.11.2026

Vor einem Jahr rollte der letzte Ford Focus in Saarlouis vom Band. Tausende Arbeitsplätze gingen verloren, die Fahrzeugproduktion wurde...

GTA 6 vor Rekordstart: Kann das Videospiel die Branche retten?
DWN
Technologie
Technologie GTA 6 vor Rekordstart: Kann das Videospiel die Branche retten?
14.11.2026

Die Spieleindustrie steckt unter Druck, doch mit GTA 6 steht einer der größten Videospielstarts aller Zeiten bevor. Milliardenumsätze...

Airbnb-Traumhaus in Schottland bringt 119.000 Euro im Jahr ein und steht zum Verkauf
DWN
Immobilien
Immobilien Airbnb-Traumhaus in Schottland bringt 119.000 Euro im Jahr ein und steht zum Verkauf
14.11.2026

Nur 36 Quadratmeter, eine spektakuläre Aussicht und Gäste, die von einem magischen Ort schwärmen: Ein futuristisches Ferienhaus in den...