Technologie

Wie sich die Deutschen über mich lustig machten, als ich ein Handy kaufte

Nach fast fünf Jahren war es Zeit für ein neues Handy. Das alte funktionierte zwar noch, doch der Akku musste inzwischen dreimal täglich geladen werden. Was zunächst nach einem simplen Neukauf klingt, wurde schnell zu einer Suche zwischen Chipengpässen, überraschenden Preisunterschieden und dynamischer Preisgestaltung.