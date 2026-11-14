Technologie

GTA 6 vor Rekordstart: Kann das Videospiel die Branche retten?

Die Spieleindustrie steckt unter Druck, doch mit GTA 6 steht einer der größten Videospielstarts aller Zeiten bevor. Milliardenumsätze und Millionen verkaufte Exemplare werden erwartet. Kann der neue Teil der Kultreihe der angeschlagenen Branche neuen Schwung verleihen?