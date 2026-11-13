Wirtschaft

Amerikas Autobauer in der Krise: Wie Detroit um seine Zukunft kämpft

Detroit hat die Automobilindustrie revolutioniert und jahrzehntelang den Weltmarkt beherrscht. Doch inzwischen setzen asiatische Hersteller die einst übermächtigen US-Konzerne unter Druck. Hohe Produktionskosten, mächtige Gewerkschaften und der schwierige Wandel zur Elektromobilität verschärfen die Probleme. Können Ford, General Motors und Chrysler ihre frühere Stärke zurückgewinnen?