Wirtschaft

Amerikas Autobauer in der Krise: Wie Detroit um seine Zukunft kämpft

Detroit hat die Automobilindustrie revolutioniert und jahrzehntelang den Weltmarkt beherrscht. Doch inzwischen setzen asiatische Hersteller die einst übermächtigen US-Konzerne unter Druck. Hohe Produktionskosten, mächtige Gewerkschaften und der schwierige Wandel zur Elektromobilität verschärfen die Probleme. Können Ford, General Motors und Chrysler ihre frühere Stärke zurückgewinnen?
Autor
avtor
Matej Štakul
13.11.2026 18:07
Lesezeit: 21 min
Amerikas Autobauer in der Krise: Wie Detroit um seine Zukunft kämpft
Düstere Aussichten: Die traditionsreichen Autobauer aus Detroit stehen unter wachsendem Druck durch asiatische Konkurrenten, hohe Produktionskosten und den Wandel zur Elektromobilität. (Bild: Paul Sancya/AP/dpa) Foto: Paul Sancya

Im Folgenden:

  • Wie asiatische Konkurrenten den Marktanteil der US-Autobauer auf ein Rekordtief drücken.
  • Weshalb hohe Tarifabschlüsse und teure Elektro-Investitionen die Traditionskonzerne belasten.
  • Welche Folgen der Umbruch in Detroit für deutsche Autobauer wie BMW hat.

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