Technologie

VW ID. Tiguan: Kann das neue Elektro-SUV das Werk Emden retten?

Volkswagen startet in Emden die Serienproduktion des neuen ID. Tiguan und setzt große Hoffnungen in das Elektro-SUV. Doch der Produktionsbeginn fällt mitten in den verschärften Sparkurs des Konzerns. Rund 7.700 Beschäftigte bangen um die Zukunft ihres Standorts. Kann das neue Modell die drohende Werksschließung noch verhindern?