Zwischen Grandeur und Bedeutungslosigkeit: Frankreichs Hoffnung liegt in Afrika

Lesezeit: 4 min

In der neunten Folge der großen geopolitischen DWN-Serie wird analysiert, wie Frankreich seine Machtposition in Europa, im Mittelmeer-Raum und in Afrika zu bewahren sucht.

Bei seiner Machtprojektion wird Frankreich von Deutschland und seit kurzem auch von der Türkei behindert. Liegt die Zukunft der Grande Nation in Afrika? (Karte: DWN/Google Maps)

Lesen Sie in diesem Artikel: Welches altruistische Ziel Frankreich angeblich verfolgt - und in Wahrheit Machtpolitik betreibt

Welches Machtinstrument Deutschland finanzieren soll - damit Frankreich es einsetzen kann

Wie Frankreich die demografische Entwicklung nutzen will