Lesezeit: 9 min

Im Schatten des Krieges in der Ukraine steigen auch die Spannungen im Kosovo und in Serbien. Was sind die Hintergründe für diese Entwicklung? Darüber sprachen die DWN mit Prof. Marie-Janine Calic, die u.a. am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag tätig war.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD,r), wurde im Juni 2022 bei Regen von Albin Kurti, Ministerpräsident des Kosovo, am Amtssitz mit militärischen Ehren empfangen. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Lesen Sie in diesem Artikel: Im Schatten des Krieges in der Ukraine steigen auch die Spannungen im Kosovo und in Serbien. Was sind die Hintergründe für diese Entwicklung? Welche Rolle spielen die geostrategischen Interessen... Im Schatten des Krieges in der Ukraine steigen auch die Spannungen im Kosovo und in Serbien. Was sind die Hintergründe für diese Entwicklung? Welche Rolle spielen die geostrategischen Interessen... article:full_access