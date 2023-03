Lesezeit: 2 min

In Europa werden die Raffinerien geschlossen. Doch in Asien und Arabien steigert man die Produktion massiv. In der Folge braucht die Welt zahlreiche neue Tankschiffe.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Tankschiffe verzeichnen eine massive globale Nachfrage. (Foto: dpa) Foto: Nono Rico

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie sich das globale Raffinerie-Geschäft von West nach Ost verschiebt

Welche Maßnahmen des Westens die globalen Schiffsraten in die Höhe getrieben hat

Wie stark der Schiffbau von der Entwicklung profitiert article:full_access