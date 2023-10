Lesezeit: 2 min

Nachdem die vergangenen Monate von teils schweren Auseinandersetzungen zwischen Israel und Palästinenserorganisationen gekennzeichnet waren, herrscht nun Krieg.

Am Himmel sind Raketen zu sehen, die in Richtung Israel fliegen. (Foto: dpa)

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet:

Die radikal-islamische Palästinenser-Gruppe Hamas hat am Samstag mit einer Überraschungsoffensive den seit Jahren größten Angriff auf Israel gestartet. 5000 Raketen seien abgefeuert worden, sagte der hochrangige Hamas-Kommandeur Mohammed Deif im Rundfunk der Organisation: "Das ist der Tag der größten Schlacht."

In Gaza war der Lärm der Raketenstarts zu hören, Anwohner berichteten über bewaffnete Zusammenstöße am Grenzzaun zu Israel. Im Süden Israels und in Jerusalem heulten die Sirenen. Das israelische Militär erklärte, es sei im Kriegszustand. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu berief eine Krisensitzung der Sicherheitskräfte ein. Verteidigungsminister Yoav Gallant ordnete die Mobilmachung von Reservisten an.

"Einige Terroristen sind vom Gaza-Streifen aus in israelisches Gebiet eingedrungen", erklärten die israelischen Streitkräfte. Sie riefen die Bevölkerung in den angrenzenden Gebieten auf, in ihren Häusern zu bleiben. Nach Angaben der Rettungsdienste wurde eine Frau getötet. Israelische Medien berichteten, dass Bewaffnete in der südisraelischen Stadt Sderot das Feuer auf Passanten eröffnet hätten.

Palästinensische Kämpfer halten einem Bericht des TV-Senders Reshet 13 zufolge in der südisraelischen Stadt Ofakim israelische Geiseln fest.

Armee Israels: "Natürlich gibt es Opfer"

In mehreren Städten im Süden Israels gebe es Feuergefechte zwischen palästinensischen Angreifern und israelischen Sicherheitskräften. In palästinensischen Medien hieß es, das Israelis von Kämpfern gefangen genommen worden seien. Die radikal-islamische Palästinensermiliz Islamische Jihad erklärte, ihre Kämpfer hätten sich dem Angriff der Hamas angeschlossen.

Bei den Angriffen handelt es sich um die schwersten Auseinandersetzungen seit dem zehntägigen Krieg der Hamas gegen Israel im Jahr 2021.

Einem Sprecher des israelischen Militärs zufolge haben die Palästinenser 2500 Raketen auf Israel geschossen. Kämpfe gebe es in der israelischen Stadt Erez an der Grenze zum Gaza-Streifen und bei der in der Nähe gelegenen Militärbasis Zikim. Tausende Reservisten des israelischen Militärs würden aktiviert. "Natürlich gibt es Opfer", sagte der Sprecher. Einen Kommentar zu Berichten, dass Israelis von der Hamas gefangengenommen wurden, lehnte er ab.

Netanjahu: "Feind wird Preis bezahlen"

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat für den Angriff der palästinensischen Hamas auf sein Land Vergeltung angekündigt. "Unser Feind wird einen Preis bezahlen, wie er ihn noch niemals kennengelernt hat", sagte Netanjahu in einer Video-Botschaft. "Wir sind im Krieg, und wir werden gewinnen", sagte er.

Die libanesische Hisbollah-Miliz hat den Hamas-Angriff auf Israel als Zeichen gegen eine Normalisierung der Beziehungen mit Israel bezeichnet. Der Hamas-Angriff sei eine "entschlossene Antwort auf Israels anhaltende Besatzung und eine Botschaft an diejenigen, die eine Normalisierung mit Israel anstreben", teilt die Islamisten-Miliz in einer Erklärung mit. Sie verfolge die Lage im Gazastreifen genau und stehe in "direktem Kontakt mit der Führung des palästinensischen Widerstands".

Mehrere arabische Staaten hatten zuletzt eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel eingeleitet. Die Hisbollah hat selbst mehrere Kriege mit Israel geführt.