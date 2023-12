Bayer gewinnt erstmals wieder Glyphosat-Klage in den USA

Lesezeit: 1 min

Zehntausende Klagen hatte sich Bayer mit der Übernahme des Glyphosat-Entwicklers Monsanto im Jahr 2018 ins Haus geholt. Nun wurde erstmals wieder eine gewonnen.

Bayer sieht wegen angeblicher Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter in den USA zahlreichen Klagen entgegen. (Foto: dpa)

Nach fünf verlorenen Prozessen in Folge hat Bayer in den USA erstmals eine Glyphosat-Klage wieder für sich entschieden. Das Urteil eines Geschworenengerichts in San Benito County stehe im Einklang...

