Lesezeit: 2 min

Wegen der westlichen Sanktionen platzte der Bau eines Gas-Terminals in Russland. Ein Gericht hat nun Vermögenswerte mehrerer Banken eingefroren, die an dem Geschäft beteiligt waren - an vorderster Front sind zwei deutsche Schwergewichte.

Zweigstelle der Deutschen Bank in Moskau - nach einem geplatzen Gasdeal hat Russland das Vermögenswerte mehrerer deutscher Finanzinstitute beschlagnahmt. (Foto: dpa) Foto: Sergei Ilnitsky

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Rolle die Gazprom-Tochter RusChimAllianz in diesem Konflikt spielt

Wie hoch der Wert des eingefrorenen Russland-Vermögens von Deutscher Bank und Commerzbank ist

Welche weiteren deutschen Finanzinstitute betroffen sind article:full_access

