Lesezeit: 3 min

Am Sonntag, dem 9. Juni, findet in Deutschland die Abstimmung zur Europa-Wahl statt. Erstmals werden auch 16-Jährige über die Zusammensetzung des EU-Parlaments in Straßburg abstimmen können. Wer die EU-Kommission in Brüssel übernehmen wird, ist allerdings eine Entscheidung, bei der die Mitgliedsstaaten der EU, die Regierungen in den jeweiligen Hauptstädten als Rat mitreden werden. Spannend ist in jedem Fall, was die Parteien Europas sich für die Zukunft des Kontinents vorstellen. Die Deutschen Wirtschaftsnachrichten stellen die Programme der deutschen Parteien vor, die sich zur Wahl stellen. Heute in Teil 7 die CDU/CSU.

Europa-Wahlkampf 2024: Friedrich Merz, CDU-Bundesvorsitzender und Unionsfraktionsvorsitzender, mit der Spitzenkandidatin der CDU/CSU Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum Ursula von der Leyen als Spitzenkandidatin der Unionsparteien nicht auf der Wahlliste steht

Wie die CDU und CSU den EU-Binnenmarkt in zentralen Zukunftsbereichen stärken will

EU-Wettbewerbsfähigkeit-Check: Mit einem Normenkontrollrat und das „1-in-2-out-Prinzip“ Bürokratiekosten abbauen

Warum sich die Unionsparteien gemeinsam für eine Stabilitätsunion und gegen eine Schuldenunion einsetzen article:full_access

