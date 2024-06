Lesezeit: 3 min

Überflutete Straßen und Häuser - dazwischen unermüdliche Rettungskräfte: Die Hochwasser-Lage im Süden Deutschlands ist ernst. Zum Wochenstart sind erneut kräftige Gewitter und Starkregen möglich. Der Bundeskanzler will sich vor Ort in Bayern ein Bild machen.

Mit einem Schlauchboot gehen Feuerwehr und Wasserrretter in eine überflütete Straße im südbayerischen Wertingen - Nach dem Starkregen der letzten Tage kam es zu schweren Überschwemmungen in der Region. (Foto: dpa)

Die Hochwasserlage spitzt sich in einigen Gebieten Baden-Württembergs zu. Besonders kritisch war die Lage am Montagmorgen in den beiden Kreisen Rems-Murr und Ostalb. Wegen der ansteigenden...

