Technologie

Stromexport: Frankreich produziert klimafreundlichen Überschuss

Frankreich produziert in den kommenden Jahren deutlich mehr Strom, als das Land verbraucht. Diese Überkapazität eröffnet neue Möglichkeiten für Industrie, Rechenzentren und den Export in Nachbarländer. Mit regulär laufenden Atomkraftwerken und wachsendem Anteil erneuerbarer Energien setzt Paris auf eine Strategie, die Wirtschaft, Klimaschutz und Energieversorgung zugleich stärkt. Experten warnen jedoch vor einseitiger Fokussierung auf Kernkraft oder erneuerbare Quellen – die RTE-Analyse empfiehlt: beides parallel weiter ausbauen.
Autor
Deutschlandfunk
10.12.2025 07:35
Lesezeit: 1 min
Stromexport: Frankreich produziert klimafreundlichen Überschuss
Frankreichs Stromversorgung übertrifft den eigenen Bedarf. Atomkraft und Windkraft ermöglichen günstigen Strom für Wirtschaft und Privatkunden. (Foto: dpa) Foto: Jan Woitas

Frankreich erzeugt klimafreundlichen Strom im Überschuss

Frankreichs Stromerzeugung wird in den kommenden Jahren den eigenen Bedarf übertreffen, was den Export in Nachbarländer wie Deutschland erleichtert und eine schnelle Energiewende unterstützt. Nach einer von Frankreichs Stromnetzbetreiber RTE in Paris vorgelegten Analyse wird die Überkapazität in den kommenden zwei bis drei Jahren anhalten.

Frankreich erzeuge mit seinen nach Wartungen und Pannen wieder regulär laufenden Atomkraftwerken sowie dem Ausbau erneuerbarer Energiequellen klimafreundlichen Strom im Überfluss zu Preisen, die zu den niedrigsten in Europa zählen, teilte RTE mit. Dies erleichtere für Wirtschaft und Privatleute den Umstieg von fossilen Energiequellen.

Industrie ansiedeln und CO2-Ausstoß gleichzeitig reduzieren

Frankreich könne gleichzeitig neue Industrien ansiedeln, den CO2-Ausstoß senken und Rechenzentren errichten, sagte RTE-Direktor Xavier Piechaczyk der Zeitung "Le Figaro". "Einige Länder wie beispielsweise Großbritannien, Irland oder die Niederlande sind aufgrund unzureichender Stromressourcen gezwungen, Entscheidungen zu treffen."

Anders als Deutschland setzt Frankreich für seine Energieversorgung und das Erreichen von Klimaschutzzielen weiter auf den Ausbau der Atomkraft, mit dem geplanten Bau von 14 oder möglicherweise noch mehr neuen AKW. Parallel treibt Frankreich den Ausbau erneuerbarer Energien voran, insbesondere Windkraftanlagen auf See.

Es gibt jedoch eine Debatte, ob man sich nicht vorrangig auf Kernkraft oder erneuerbare Energie konzentrieren sollte. Die RTE-Analyse kommt zu dem Schluss, dass Frankreich gut beraten ist, den Ausbau der Kernkraft und den der erneuerbaren Energiequellen parallel fortzusetzen.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt
Anzeige
DWN
Finanzen
Das Zeitalter des intelligenten passiven Einkommens: Bitcoin-Mining mit BlackchainMining
Finanzen Das Zeitalter des intelligenten passiven Einkommens: Bitcoin-Mining mit BlackchainMining

In der heutigen, sich rasant entwickelnden digitalen Wirtschaft sind Kryptowährungen wie Bitcoin nicht nur Vermögenswerte, sondern auch...

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Trump-Doktrin: Weshalb die USA plötzlich Russlands Linie bedienen
DWN
Politik
Politik Trump-Doktrin: Weshalb die USA plötzlich Russlands Linie bedienen
10.12.2025

Mit provokanten Aussagen über Putin, Selenskyj und die Zukunft Europas treibt Donald Trump eine neue US-Außenpolitik voran, die immer...

Stromexport: Frankreich produziert klimafreundlichen Überschuss
DWN
Technologie
Technologie Stromexport: Frankreich produziert klimafreundlichen Überschuss
10.12.2025

Frankreich produziert in den kommenden Jahren deutlich mehr Strom, als das Land verbraucht. Diese Überkapazität eröffnet neue...

Wird Brüssel das Verbot konventioneller Motoren lockern und E-Auto-Quoten für Unternehmen einführen?
DWN
Politik
Politik Wird Brüssel das Verbot konventioneller Motoren lockern und E-Auto-Quoten für Unternehmen einführen?
10.12.2025

Die EU stellt die Weichen für die Zukunft der europäischen Autoindustrie. Brüssel erwägt eine Abschwächung des Verbots klassischer...

Optimismus für europäische Banken und der Auftakt zu 2026
DWN
Finanzen
Finanzen Optimismus für europäische Banken und der Auftakt zu 2026
09.12.2025

Die Wall Street steht vor Rekorden. Analysten sehen starke Impulse für 2026, doch warnen vor Risiken. Banken glänzen, Bitcoin sorgt für...

Voith: Maschinenbauer streicht 2.500 Stellen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Voith: Maschinenbauer streicht 2.500 Stellen
09.12.2025

Der Maschinenbauer Voith plant in Deutschland den Abbau von bis zu 2.500 Stellen. Grund sind strukturelle Probleme wie hohe Energie- und...

Feiertage killen fürs BIP: Ist das wirklich eine gute Idee?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Feiertage killen fürs BIP: Ist das wirklich eine gute Idee?
09.12.2025

Mehr Arbeitstage, mehr Wachstum – so lautet das einfache Versprechen für 2026. Doch die Debatte über einen möglichen Wegfall eines...

Exporte: USA- und China-Geschäft bricht im Oktober ein
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Exporte: USA- und China-Geschäft bricht im Oktober ein
09.12.2025

Die deutschen Exporte geraten in ihren wichtigsten Absatzmärkten ins Rutschen, und die Zahlen aus den USA und China zeichnen ein klares...

Neues Silberpreis-Rekordhoch: Engpässe treiben Aufwärtsrallye – warum Anleger jetzt wachsam sein müssen
DWN
Finanzen
Finanzen Neues Silberpreis-Rekordhoch: Engpässe treiben Aufwärtsrallye – warum Anleger jetzt wachsam sein müssen
09.12.2025

Der Silberpreis jagt von Rekord zu Rekord und übertrifft selbst den Hype um Gold, folgerichtig gibt es am Dienstag ein neues...