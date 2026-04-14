Politik

Potsdamer Treffen: Niederlage für „Correctiv“ - Gericht nennt Bericht "unwahr, ungenau und unvollständig"

Im Streit über die Berichterstattung der Rechercheplattform „Correctiv“ über das sogenannte Potsdamer Treffen gewinnt die AfD-Politikerin Huy vor Gericht in allen Punkten. Wie das Landgericht Berlin das „Correctiv“-Urteil begründet.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.04.2026 14:36
Lesezeit: 3 min
Potsdamer Treffen: Niederlage für „Correctiv“ - Gericht nennt Bericht "unwahr, ungenau und unvollständig"
Das Landgericht Hamburg hatte Ende 2025 die Klagen anderer Teilnehmer des Potsdamer Treffens abgewiesen. (Foto: dpa) Foto: Christophe Gateau

Im Folgenden:

  • Warum das Landgericht Berlin drei zentrale Aussagen von „Correctiv" untersagt.
  • Weshalb das Urteil im Widerspruch zur Hamburger Entscheidung steht.
  • Wie das Landgericht Berlin das „Correctiv“-Urteil begründet.

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