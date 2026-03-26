Immobilien

Wohnungsbau bricht ein: IG Bau will staatliche Zinsbremse

Deutschlands Wohnungsbau steckt tief in der Krise, und ein schneller Ausweg ist nicht in Sicht. Die IG Bau fordert jetzt radikale Zinssenkungen und einfachere Baustandards, um den Einbruch beim Neubau zu stoppen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.03.2026 14:13
Lesezeit: 1 min
Wohnungsbau bricht ein: IG Bau will staatliche Zinsbremse
Hohe Zinsen und teure Baukosten bremsen den Wohnungsbau. Die IG Bau fordert günstige Kredite und weniger strenge Bauvorschriften. (iStock / FooTToo) Foto: FooTToo

Im Folgenden:

  • Welche Rolle der Gebäudetyp E beim günstigeren Bauen spielen soll.
  • Wie stark die Baukosten pro Quadratmeter steigen mussten.
  • Welche Entwicklung seit 2020 den Einbruch erklärt.

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