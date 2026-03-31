Wirtschaft

Energie-Garantie für den Osten: PCK Schwedt bleibt Brandenburgs industrielles Herz

Die Zukunft der PCK-Raffinerie in Schwedt ist laut der Ostbeauftragten Elisabeth Kaiser vorerst gesichert. Nach dem Verzicht auf russisches Pipeline-Öl bestehe nun die nötige Planungssicherheit für künftige Investitionen am Brandenburger Standort. Als zentraler Versorger für Berlin und den Nordosten bleibt die Raffinerie damit ein stabiler Anker für die regionale Energieinfrastruktur.