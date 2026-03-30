Wirtschaft

Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs: Inflationsrate springt auf Zweijahreshoch

Die Eskalation im Nahen Osten trifft die deutsche Wirtschaft mit zeitlicher Verzögerung, aber massiver Wucht. Der drastische Anstieg der Energiepreise hat die Inflation in Deutschland im März auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren katapultiert und bereitet insbesondere energieintensiven mittelständischen Betrieben wachsende Sorgen. Nach einer Phase relativer Preisstabilität sieht sich die Bundesrepublik nun mit einer neuen Teuerungswelle konfrontiert, die den Kostendruck auf Unternehmen und private Haushalte gleichermaßen erhöht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
30.03.2026 14:26
Aktualisiert: 30.03.2026 14:26
Lesezeit: 2 min
Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs: Inflationsrate springt auf Zweijahreshoch
Der Iran-Krieg lässt die Inflation in Deutschland stark steigen. Energiepreise klettern um 7,2 Prozent, die Bundesbank warnt vor Werten nahe 3 Prozent. Was das für Verbraucher bedeutet (Foto: dpa). Foto: Christoph Soeder

Im Folgenden:

  • Warum der Ölpreisschock die deutsche Inflation auf den höchsten Stand seit zwei Jahren treibt.
  • Wie der Iran-Krieg Lebensmittel-, Energie- und Dienstleistungspreise in Deutschland unter Druck setzt.
  • Welche Inflationsprognosen Bundesbank und Deutsche Bank für die kommenden Monate erwarten.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Industrielle Revolution am Bau: Leipzig erhält weltweit erstes Carbonbetonwerk
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Industrielle Revolution am Bau: Leipzig erhält weltweit erstes Carbonbetonwerk
30.03.2026

Sachsen setzt ein deutliches Zeichen in der modernen Industriepolitik und positioniert sich als Pionier für ressourceneffiziente...

Kostendruck im Gesundheitswesen: Expertenrat beziffert Milliarden-Einsparungen
DWN
Politik
Politik Kostendruck im Gesundheitswesen: Expertenrat beziffert Milliarden-Einsparungen
30.03.2026

Das deutsche Gesundheitssystem steht vor einer finanziellen Zerreißprobe, da die rasant steigenden Leistungsausgaben die Lohnnebenkosten...

Blockade im Mittelmeer: Italien setzt deutsches Rettungsschiff erneut fest
DWN
Politik
Politik Blockade im Mittelmeer: Italien setzt deutsches Rettungsschiff erneut fest
30.03.2026

Nach einem Einsatz im Mittelmeer wird erneut ein Schiff einer Hilfsorganisation in Italien festgesetzt. Sea-Watch kritisiert das Vorgehen...

Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs: Inflationsrate springt auf Zweijahreshoch
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs: Inflationsrate springt auf Zweijahreshoch
30.03.2026

Die Eskalation im Nahen Osten trifft die deutsche Wirtschaft mit zeitlicher Verzögerung, aber massiver Wucht. Der drastische Anstieg der...

Kampf gegen digitale Gewalt: Fernandes fordert Gesetzesreformen
DWN
Panorama
Panorama Kampf gegen digitale Gewalt: Fernandes fordert Gesetzesreformen
30.03.2026

Moderatorin Collien Fernandes macht auf eine gefährliche Lücke im deutschen Recht aufmerksam: Der Missbrauch intimer Aufnahmen auf...

Preissturz an Polens Tankstellen: Warschau beschließt drastische Steuerkürzungen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Preissturz an Polens Tankstellen: Warschau beschließt drastische Steuerkürzungen
30.03.2026

Angesichts explodierender Energiekosten durch den Nahost-Konflikt zieht die polnische Regierung die Notbremse. Durch eine massive Senkung...

Eskalation im Iran-Krieg: Trump erwägt Einsatz von Bodentruppen für Uran-Bergung
DWN
Politik
Politik Eskalation im Iran-Krieg: Trump erwägt Einsatz von Bodentruppen für Uran-Bergung
30.03.2026

Der Konflikt im Iran tritt in eine gefährliche neue Phase ein. Während massive Luftschläge die Hauptstadt Teheran erschüttern,...

Geldanlage beginnt beim Fiskus: Steuerstrategien für die nächste Dekade
DWN
Finanzen
Finanzen Geldanlage beginnt beim Fiskus: Steuerstrategien für die nächste Dekade
30.03.2026

Geldanlage beginnt nicht bei der Renditeplanung, sondern beim Fiskus. Dieser Ratgeber zeigt, warum Abgeltungssteuer, Wegzugsbesteuerung,...