Wirtschaft

Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs: Inflationsrate springt auf Zweijahreshoch

Die Eskalation im Nahen Osten trifft die deutsche Wirtschaft mit zeitlicher Verzögerung, aber massiver Wucht. Der drastische Anstieg der Energiepreise hat die Inflation in Deutschland im März auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren katapultiert und bereitet insbesondere energieintensiven mittelständischen Betrieben wachsende Sorgen. Nach einer Phase relativer Preisstabilität sieht sich die Bundesrepublik nun mit einer neuen Teuerungswelle konfrontiert, die den Kostendruck auf Unternehmen und private Haushalte gleichermaßen erhöht.