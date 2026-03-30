Finanzen

EZB-Zinsen vor Anstieg: Kredite in Europa könnten deutlich teurer werden

Mehrere Mitglieder des EZB-Rats sprechen offen über mögliche Zinserhöhungen. Die Märkte sehen aktuell eine hohe Wahrscheinlichkeit für steigende Zinsen bei den kommenden beiden Sitzungen.
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Špela Mikuš, Albina Kenda
30.03.2026 10:54
Lesezeit: 5 min
EZB-Zinsen vor Anstieg: Kredite in Europa könnten deutlich teurer werden
Kredite könnten durch steigende EZB-Zinsen zur Kostenfalle werden. (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Im Folgenden:

  • Warum der Nahostkrieg die EZB zu einer Zinswende im April zwingen könnte.
  • Wie stark Kreditzinsen steigen könnten, wenn die EZB zweimal hintereinander erhöht.
  • Welche Rolle Lohnentwicklung und EURIBOR bei den neuen EZB-Prognosen spielen.

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