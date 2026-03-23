Goldpreis aktuell: Historischer Absturz schockt Anleger – was steckt dahinter?

Goldpreis aktuell unter Druck: Historischer Absturz und Zinsängste belasten den Goldkurs

Der Goldpreis steht zum Wochenstart massiv unter Druck. Im frühen Montagshandel zeigt sich der Goldpreis heute deutlich schwächer und setzt damit die jüngste Goldpreis-Entwicklung mit hohen Verlusten fort. Hintergrund sind vor allem steigende Zinsängste, geopolitische Spannungen und ein starker Ölpreisanstieg.

Zinsängste verstärken den Druck auf Edelmetalle

Der Goldpreis aktuell fiel am Montag im frühen Handel deutlich. Eine Feinunze kostete zeitweise nur noch etwas mehr als 4.100 Dollar und damit annähernd 10 Prozent weniger als am Freitagabend. Der Goldkurs reagiert damit empfindlich auf die veränderten Zinserwartungen. Seit dem Start der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran büßte der Goldpreis mehr als 18 Prozent ein, nachdem er zunächst bis auf fast 5.420 Dollar gestiegen war.

Auch heute leidet der Goldpreis unter der Aussicht auf länger hohe Zinsen. Steigende Ölpreise erhöhen die Inflationsrisiken und verringern gleichzeitig die Chancen auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Federal Reserve. Für den Goldkurs ist das ein klarer Belastungsfaktor, da das Edelmetall keine laufenden Erträge bietet.

Seit dem Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar Ende Januar summieren sich die Verluste beim Goldpreis aktuell inzwischen auf fast 1.300 Dollar oder 23 Prozent. Die Goldpreis-Entwicklung zeigt damit eine deutliche Trendwende. Weiterlesen Goldpreis-Rally bleibt aus – trotz Iran-Krieg: Schweizer Privatbank Julius Bär erklärt die Gründe

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Goldpreis: Miserabler Wochenauftakt

Auch zum Wochenbeginn setzte sich der Abwärtstrend beim Goldpreis aktuell fort. Bis 7.30 Uhr (MEZ) fiel der am aktivsten gehandelte Future auf Gold um 314,60 auf 4.260,30 Dollar pro Feinunze. Der Goldkurs erreichte damit den tiefsten Stand seit Ende Dezember.

Der Goldpreis heute wird zusätzlich durch die geopolitische Lage belastet. Die Schließung der Straße von Hormus treibt die Ölpreise weiter nach oben und verstärkt die Inflationsängste. Dennoch profitiert der Goldpreis aktuell nicht wie üblich als sicherer Hafen. Stattdessen dominieren Zinssorgen die Goldpreis-Entwicklung. Laut dem CME-FedWatch-Tool wird inzwischen sogar eine Zinserhöhung mit einer Wahrscheinlichkeit von über 45 Prozent erwartet. Das setzt den Goldkurs zusätzlich unter Druck und erklärt die schwache Entwicklung beim Goldpreis heute.

Goldpreis aktuell mit historischem Einbruch

Der Goldpreis aktuell hat in den vergangenen Tagen einen historischen Absturz erlebt. Am 23. März 2026 notiert Spot-Gold bei 4.389 Dollar pro Unze – ein Rückgang von über 15 Prozent seit den Höchstständen oberhalb von 5.100 Dollar. Damit verzeichnet die Goldpreis-Entwicklung den größten Wochenverlust seit 1983.

Auslöser war die restriktivere Haltung der US-Notenbank Fed. Steigende reale Renditen und ein stärkerer US-Dollar belasten den Goldkurs erheblich. Gleichzeitig treiben Spannungen im Nahen Osten den Ölpreis über 100 Dollar und verstärken die Inflationssorgen. Der Goldpreis reagiert damit ungewöhnlich: Statt als sicherer Hafen zu steigen, fällt der Goldpreis aktuell deutlich. Neun aufeinanderfolgende Rückgänge im Spot-Markt und massive Liquidierungen an den Terminmärkten zeigen die Dynamik dieser Bewegung.

Warum der Goldkurs weiter unter Druck steht

Die aktuelle Goldpreis-Entwicklung wird von mehreren Faktoren bestimmt. Höhere Zinsen machen Anlagen in Anleihen attraktiver und drücken den Goldkurs. Gleichzeitig verteuert ein starker Dollar den Goldpreis aktuell für internationale Investoren.

Auch technisch bleibt das Bild negativ. Der Goldpreis aktuell notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, während Indikatoren wie der RSI extreme Überverkauftheit signalisieren. Dennoch fehlt bislang ein klarer Auslöser für eine nachhaltige Erholung.

Goldpreis aktuell zwischen Druck und Chancen

Der Goldpreis aktuell befindet sich in einer außergewöhnlichen Phase. Trotz geopolitischer Risiken fällt der Goldkurs, während Zinssorgen dominieren. Die Goldpreis-Entwicklung zeigt, wie stark makroökonomische Faktoren derzeit wirken. Für Anleger bleibt der Goldpreis heute ein spannender, aber riskanter Markt. Während kurzfristig weiterer Druck möglich ist, könnten langfristige Faktoren wie Zentralbankkäufe den Goldpreis aktuell wieder stützen.

Der Goldpreis aktuell zeigt eine ungewöhnliche Schwächephase, die viele Anleger überrascht. Statt von geopolitischen Risiken zu profitieren, gerät der Goldkurs durch steigende Zinsen und einen starken Dollar massiv unter Druck. Die aktuelle Goldpreis-Entwicklung verdeutlicht, wie stark makroökonomische Faktoren den Markt dominieren. Kurzfristig bleibt die Lage angespannt, da weitere Zinsschritte nicht ausgeschlossen sind. Gleichzeitig könnten langfristige Treiber wie Zentralbankkäufe stabilisierend wirken. Für Investoren bedeutet das: Der Goldpreis heute bietet Chancen, erfordert aber eine deutlich höhere Risikobereitschaft und einen längeren Anlagehorizont.